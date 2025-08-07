Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что Трамп перестал бороться с путиным в одиночку, потому что тот его постоянно обманывает, теперь он с Зеленским и европейскими лидерами, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, очень интересен тот факт, что после переговоров Уиткоффа с путиным был разговор Трампа не просто с Зеленским, а еще и с европейскими лидерами – с премьером Британии Стармером, канцлером Германии Мерцем, президентом Финляндии Стуббом и генсеком НАТО Рютте.

«Это хорошо, потому что не поссорятся в присутствии Мерца, Стубба, Рютте и Стармера. И это очень много говорит о Трампе, это говорит нам очень хорошие новости о Трампе. Трамп перестал быть нарциссом. Трамп решил уступить, отодвинуть свой нарциссизм, отодвинуть веру в собственное величие, что он единственный. Он же мог не захотеть делить Нобелевскую премию мира, они же не будут ее делить, как водку на троих. Но Трамп решил поделиться славой, поделиться всем. Он подумал, если опять будет один против путина, то путин его опять обманет, поэтому он решил привлечь европейцев», – подчеркивает Михаил Шейтельман.

Ведь если бы Трамп не поддерживал диалог с Зеленским и европейскими лидерами, констатирует эксперт, то Уиткофф бы ему просто отчитался о переговорах с путиным, что они договорились, обстрелов Киева не будет, а за это надо отдать россиянам Херсон, и Трамп бы согласился, потому что люди не будут гибнуть. Но когда такой разговор начинается в присутствии Зеленского, Стармера, Мерца, Стубба, Рютте, то это не прокатит, потому что они знают карту Украины, знают о ситуации на фронте, о силах сторон, и вместе с ними Трамп может принять взвешенное решение.

«Трамп понял, что ему не надо одному сражаться с путиным, что ему надо быть частью этого коллектива. Это удалось, и это заслуга нескольких людей. Это заслуга Рютте, над которым я посмеивался в начале, я его критиковал за подхалимство в разговорах с Трапом. Оказалось, нет, он просто искал подход и нашел. Он говорил, что Трамп склоняется к противостоянию с путиным. И Макрон, имея возможность бесконечно звонить Трампу, этим пользовался и втягивал его в эту веселую компанию. Помните? Собирались в Киеве – набрал Трампа, собрались в Албании – набрал Трампа. Это постоянно делал Макрон, втягивая и втягивая Трампа в эту веселую компанию. И у него получалось», – объясняет Михаил Шейтельман.

