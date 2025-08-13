Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что европейские политики дают Трампу хорошие советы по поводу переговоров с путиным, но он, конечно же, не вникает в нашу войну и верит в личную дипломатию, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Послушай, что советует Олланд, и сделай ровно наоборот. Судя по всему, именно этим лозунгом решил воспользоваться Трамп, готовясь к заветной встрече с путиным на Аляске 15 августа. А что нам советует Олланд? Как вы помните, Франсуа Олланд – это бывший президент Франции», – подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как рассказывает эксперт, Олланд посоветовал Трампу на переговорах с путиным продемонстрировать, что он досконально знает ситуацию. Ведь путин, продолжает он, по словам бывшего президента Франции, никуда не торопится, он всегда начинает с пересказа истории, это может длиться часами, если его не перебить, но у Трампа нет времени, ведь он пообещал урегулировать все мировые конфликты и хочет добиться результата. Как утверждает эксперт, Олланд знает, о чем говорит, ведь он участвовал в 2015 году в переговорах с путиным и Меркель, это было второе так называемое Минское соглашение, и вот он утверждает, что Трампу нужно знать детали.

«Чиновники все еще определяют темы дискуссии, а телеканал CNN назвал предстоящий саммит крупнейшим на сегодняшний день испытанием веры Трампа в личную дипломатию. То есть в то, что Трамп умнее, красивее всех, как-нибудь «разберется» без знания предмета, без знания, где Запорожская область, что такое Конституция, кто на кого напал 24 февраля 2022 и с каким результатом. Вот этого всего он знать не должен, у него же личная дипломатия», – комментирует Михаил Шейтельман.

По словам эксперта, сегодня американские дипломаты действительно пытаются подготовить эту встречу, спасти лицо Трампу, который на самом деле поспешил назначить эту встречу, подумав, что там путин пойдет на какие-то компромиссы. В общем, констатирует он, эта встреча для американского истеблишмента превращается не в чемодан без ручки, а в мотоцикл, который не заводится.

