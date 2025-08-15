Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что Трамп может претендовать на Нобелевскую премию мира только в 2026 году, так что у него еще есть время закончить нашу войну без уступок путину, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Премьер-министр Армении, президент Азербайджана, премьер-министр Камбоджи, президент Габона, премьер-министр Израиля, правительство Пакистана, министр иностранных дел Руанды. Я думаю, все вы поняли, что это список людей и организаций, которые уже выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира. Этот список опубликовал у себя на сайте Белый дом. Белый дом номинировал Трампа на Нобелевскую премию», – сообщает Михаил Шейтельман.

Кое-кто, отмечает эксперт, считает, что у Трампа есть дедлайн по Нобелевской премии мира – 1 октября, то есть он должен успеть совершить все подвиги Геракла, соответственно, закончить российско-украинскую войну, пойдя на все уступки путину, именно до 1 октября.

«Это вообще не так. Сразу вам скажу, нет таких опасений. Почему на этот год уже не может претендовать Трамп? Выдвижение кандидатов на Нобелевскую премию мира в 2025 году закончилось 31 января этого года. То есть Трамп уже не станет обладателем Нобелевской премии 2025 года, только 2026. Следовательно, настоящий дедлайн Трампа по нашей войне – 31 января, теперь-то мы это знаем. То есть мы можем верить в то, что сейчас Трамп не будет в срочно в Аляске что-то подписывать, у него есть время до 31 января», – объясняет Михаил Шейтельман.

Тем не менее, утверждает эксперт, уже с уверенностью можно сказать, что после встречи на Аляске Трамп скажет, что они сделали огромный шаг навстречу миру, что он убедился, что путин искренне хочет мира, а еще у США и россии огромное будущее, они будут заниматься бизнесом, но гибнет много людей, надо заканчивать войну.

