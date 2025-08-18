Нынешняя международная политика – как театр или как сделка?

В мировой политике нет ничего более опасного, как по мне, чем путать мораль с реальностью. Генерал армии США Уэсли Кларк как-то назвал переговоры с кремлем «умиротворением агрессора». И в этом есть своя правда. Но, что дальше?

Если исходить из чистой морали, то единственный сценарий – война с россией до последнего украинца или же глобальное столкновение Запада с рф. Это позиция принципа, но не стратегии. Стратегия же всегда требует хоть и уродливого, но компромисса, который редко похож на победу «добра» над «злом». Справедливость в нынешних международных отношениях – это не громкая финальная сцена, а череда «зигзагов» и далеко не всегда популярных решений.

Критика встречи в Аляске, как «шоу», звучала громко. Красные ковры, улыбки, лозунги о мире… Все это напоминало дешевую «мыльную оперу» на фоне реальной катастрофы в Вашей части Европы. Но, дипломатия всегда была и будет неким «театром». Лидеры стран – не машины. Они играют свои роли, создают свои образы, демонстрируют «открытость» там, где внутри остаются реальными хищниками. Встреча без «сценария» между Трампом и путиным выглядела бы еще более нелепой и, как я полагаю, еще менее эффективной. В политике ведь шоу – не украшение чего-то или кого-то, а инструмент достижения цели.

О результатах этой встречи. Да, формальных договоренностей не было, но и провала тоже не было. Трамп сам говорил, что перемирие на первой же встрече – иллюзия. Главной тут целью был не мир, а динамика: избежать тупика, зафиксировать потепление в отношениях. Это удалось. Встреча не была прорывом, а стала продолжением «сделки», контуры которой уже выстроились за кулисами.

Впереди будет вторая встреча. Вероятно, на какой-то европейской площадке. Может она состоится и в россии (у нас об этом говорят). Там разговор может подойти к точке заморозки конфликта. Но, самый болезненный здесь вопрос – это сама Украина. Формальное оправдание отсутствия лидера Украины, мол, «формат не предусматривал», выглядит довольно слабым. Решения, принятые без Киева, будут не только «некрасивыми», но и очень опасными, ведь они подорвут доверие к самой архитектуре будущего мира.

Как всегда, москва требует гарантий: военных, политических, территориальных. За ними скрывается главное: вопрос территорий (земли). Это и будет самый жесткий торг. Проблема же в том, что доверять россии невозможно. Но, как ни парадоксально это прозвучит, в мировой политике нельзя доверять никому! Любой договор является лишь временным «контрактом интересов», который нарушают так же легко, как и коммерческое соглашение. Разница лишь в цене! В бизнесе теряют миллионы долларов, а в политике речь идет о миллионах людских жизней...

В итоге мы приходим к банальной, но от этого не менее горькой истине: великие договоренности строятся не на справедливости, а на цинизме. И именно цинизм даст шанс остановить эту войну (пусть и ценой решений, которые будут казаться предательством морали).

Вывод мой такой. В этой истории есть три измерения. Первое: что произошло? Второе: как это происходило? И третье (оно самое важное): что из этого всего следует ожидать дальше?

Мы можем ожидать улучшения отношений между США и рф. Мы можем ожидать вторую встречу Трампа и путина. Мы можем ожидать замораживания конфликта в том или ином виде.

Вероятны договора, где часть территории будет исключена из обсуждения. Возможно присутствие западных войск, как фактора сдерживания агрессии в будущем. Будут угрозы, будут санкции, будет некий пакет решений (политическое «мясо», как бы цинично это ни прозвучало). И все это, скорее всего, до конца года уже будет. Но, вместе с этим, есть тут и обратная сторона медали: произойдет неизбежное отбеливание россии. Не полное, не моментальное, но постепенное отбеливание таки будет. Россия вновь будет встроена в систему с условными ограничениями, с новым балансом. Санкции могут остаться, могут частично ослабнуть. Это уже не вопрос морали, а вопрос архитектуры будущего мира.

Но, память у украинцев о войне, разрушениях и миллионах жертв однозначно останется надолго. Она будет жить в поколениях, в семьях, в городах, в селах, которые перестали существовать. Это никак нельзя будет стереть никакими дипломатическими договорами. Внешне это назовут «миром», но внутри это будет лишь некое затирание следов трагедии, которая будет напоминать о себе годы, десятилетия, столетия. Как бы потом и кто не назвал эту память в дальнейшем – «терроризмом» или «сумасшествием», но она останется с украинцами навсегда.

ЮРИЙ ВАНЕТИК, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства West Support, старший научный сотрудник Claremont Institute (Калифорния, США)






