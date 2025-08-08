Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что на последнем брифинге Трамп отмахнулся от вопросов о встрече с путиным, похоже, этого не будет, но подтвердил, что ультиматум истекает 8 августа, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Никто ничего не подписал, никаких новых бумаг. Сказано только, что путину не обязательно встречаться с Зеленским для того, чтобы заслужить право на встречу с Трампом. Второе – это то, что по-прежнему действует ультиматум в отношении путина. Ультиматум никто не отменял. И он должен закончить войну, это дело путина, а Трамп путиным очень расстроен. Похоже, это все, что нам хотел сказать господин Трамп. Разочарование, занавес. И сбежал, говорит: «Все», – отмечает Михаил Шейтельман.

Выглядит так, утверждает он, что Трампу было нечего сказать, он вообще этим всем был не заинтересован и даже особо внимательно вопросы не слушал. Ведь, подчеркивает эксперт, у Трампа спросили, актуален ли ультиматум, если путин не остановит огонь, а он начал говорить о разочаровании.

«Мне кажется, что Трамп говорил все это вообще для отмазки, никакой встречей пока не пахнет. Этот брифинг длился 5 минут, и просто все полетело в Тартарары. Это выглядело так, как будто путина только что выгнали со встречи с Трампом, только его даже не привезли. Все, забыли, проехали. Это все от него зависит, а я разочарован», – комментирует Михаил Шейтельман.

Также, отмечает эксперт, Трампа спросили о пошлинах для Индии, он отмахнулся, просто не был настроен говорить на все эти темы, не то настроение. Вот позавчера, напоминает он, Трамп вышел с очень конструктивными заявлениями, у нас был осторожный оптимизм по этому поводу, а сейчас его война снова перестала интересовать, но ультиматум актуален, и это хорошо.

