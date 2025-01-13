Экономический эксперт Павел Себастьянович объяснил, что украинцев не вернуть домой, просто создав новое Министерство, для этого нужны решения, которые, наконец, создадут здесь лучшие условия для бизнеса.

Об этом он рассказал в блоге Олеся Дония.

«Создание условий – это единственное, чем, по моему мнению, наше руководство, парламент и правительство не занимались последние уже 6 лет. Если посмотреть просто на международные рейтинги по экономической свободе, верховенству права, то мы видим, что ситуация в нашей стране просто ухудшается», - замечает Павел Себастьянович.

В частности, отмечает он, очень показательна ситуация с ВПЛ, они не могут даже получить те 2 тысячи, которые им обещали. Так что, подчеркивает эксперт, если госаппарат не может позаботиться даже о внутренних беженцах, то что уж говорить об украинцах, которые выехали за границу и будут сравнивать условия здесь с условиями в Европе.

По его словам, если государство хочет вернуть украинцев домой не через создание лучших условий, а через новое Министерство, то возникает вопрос о методах, будет ли это принуждение, санкции и т.д. Однако, констатирует эксперт, гораздо проще было бы упростить экономическую деятельность, дать бизнесу работать и создавать новые рабочие места.

«И еще вопрос справедливости. Сейчас Министерство финансов будто издевается над людьми, публикует средние зарплаты госслужащих, работающих в центральных органах исполнительной власти, средняя зарплата начинается от 186 до 240 тысяч. Мы не можем понять, что такое. Даже если взять зарплаты в Польше, Эстонии, Латвии, Литве, там повсюду 1500 евро, 2000 евро, но нет такого, чтобы было 6000 евро», – подчеркивает Павел Себастьянович.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что от команды Трампа уже раздаются заявления о гарантиях для Украины.

Также Politeka писала о том, что Дацюк заявил, что опасно делить людей на правильных и неправильных украинцев.





