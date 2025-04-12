Президент США Трамп пока отложил введение повышенных пошлин для целого ряда стран на 90 дней. Лишь в отношении Китая такого исключения он не сделал…

Американцы прислушиваются к экономистам, которые занимают у нас определенные позиции. Часто цитируют Милтона Фридмана, очень известного специалиста. Экономисты Чикагской школы, которые поддерживают свободный рынок, часто оказываются в центре внимания. Так вот, они (и левые, и правые, и те, кто посередине) считают, что торговая война и пошлины в долгосрочной перспективе – неправильно и это наносит вред экономике. Это какие-то экстремальные шаги, многие у нас их критикуют.

Есть все же определенный процент патриотов, которые говорят, что пошлины – хорошо и, мол, «давайте производить в США, давайте наказывать те страны, которые зарабатывают на нас, пользуются нами, унижают нас, продают нам, но без уважения. Давайте, чтобы они что-то делали» и так далее.

У нас упал рынок. Сейчас все говорят, что цены на автомобили поднимутся, и это, естественно, потянет за собой рост цен на подержанные авто. Не на очень старые, а на те даже, которым лишь пару лет. Люди не хотят, чтобы дорожали вещи, которыми они пользуются. Поэтому, конечно же, тут есть негатив и рынок на это плохо реагирует. Любые жесткие барьеры в торговле – проблемны. Хотя, вроде бы, хотят снизить налоги, хотят помочь компаниям, фермерам и другим, кто производит в США, дать им льготы. Но, это не балансировка. Мое мнение: пошлины – временный ход, чтобы шокировать. Это может быть частично экспериментом, частично угрозой, частично попыткой привлечь внимание. Это как когда за столом кто-то кричит, а ты говоришь: «Пожалуйста, выслушай меня», но тебя игнорируют. Тогда ты стучишь по стакану, а потом вдруг берешь и разливаешь воду или же разбиваешь тарелку. Все в шоке, но внимание – на тебе. Конечно же, «разбивание тарелок» – не самый лучший способ, но он привлекает внимание. Возможно, и тут именно так происходит.

Многие в США считают, что пошлины – опасны и рискованны. Трамп и его администрация пытаются использовать их для того, чтобы поднять внутреннюю торговлю и производство, снизить банковские интересы. Это должно помочь экономике, но есть и немало тех, кто считает, что это точно навредит.

Многое тут идет из экономических теорий 1980-х годов, которые считаются устаревшими. Патриоты, производители внутри страны полагают, что если снизить банковские ставки, то люди будут больше покупать и это поднимет рынок недвижимости. Однако, последствия пошлин, использование их для изменения геополитики и наших позиций в мире – очень рискованный шаг. Многие считают, что это неправильно. Об этом пишет, например, The Wall Street Journal.

Повышение пошлин без снижения налогов нанесет серьезный ущерб. Ожидается, что эти пошлины приведут к снижению налогов. Идея «Make America Great Again» в том, чтобы фермеры и производители внутри страны получали награду за то, что нанимают американцев, производят продукцию в США.

Снижение банковских интересов и налогов – вот к чему стремятся. Также хотят, чтобы страны, которые продают нам товары и пользуются нами, не «выезжали на халяву», как говорится, не пользовались нами так уж сильно. Это тоже один из аргументов.

Джером Пауэлл, глава Федеральной резервной системы США, считает, что тут есть серьезные риски. Он предупреждает об инфляции. Специалисты из консервативного Института Катона, который я очень хорошо знаю, говорят, что это – плохой ход. Они либертарианцы, за свободный рынок, за свободную экономику. Они утверждают, что повышение пошлин навредит американским семьям, снизит рост бизнеса, экспорт и производство. Более того, обязательно будет ответный удар: другие страны поднимут цены на свои товары. Поэтому, такие известные у нас торговые эксперты, как, например, Колин Грэбоу и Скот Лимсиком из Института Катона, считают это очень существенной ошибкой.

ЮРИЙ ВАНЕТИК, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства West Support, старший научный сотрудник Claremont Lincoln University (Калифорния, США)