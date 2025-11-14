Об этом он рассказал в программе «Свободное медиапространство».

«Возможно, вы будете удивлены, но я всегда говорю, что тема демократии – это не проблема для Украины. Демократия здесь была изначально. В 1994 году были выборы, в результате которых из-за воли народа первый президент потерял свою власть. Это один из таких тестов демократичности нации. В Германии первый раз в истории сами избиратели выгнали канцлера на 4 года позже Украины – в 1998 году. У нас все до того смены канцлера были внутри элиты, это не было решение народа. То есть этот тест на демократию Украина прошла раньше, чем Германия», – подчеркивает Андреас Умланд.

Да, констатирует гость программы, у Украины проблемы с коррупцией, проблемы в образовании и в разных сферах, но маловероятно, чтобы здесь была авторитарная власть, а ограничение демократии сейчас – это результат войны, все демократические страны в такой ситуации так делают, это не является какой-то особенностью.

Пока, отмечает он, гражданское общество, общественные активисты в Украине преимущественно говорят, что нельзя провести выборы, потому что есть много проблем с логистикой, безопасностью, и Запад с этим согласен, потому что есть аргументация.

«Однако эта проблема полностью оправдана, потому что, конечно, с каждым годом легитимность этой власти будет больше под вопросом. Если действительно еще война будет 12 лет, то в какой-то момент, я думаю, будет уже идея, что нужно организовать выборы во время войны каким-то образом. Пока что дискуссия такова, что это невозможно. Я тоже думаю, что хотя бы перемирие нужно для выборов и определенное время для подготовки», – заключает Андреас Умланд.