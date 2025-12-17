Політтехнолог Михайло Шейтельман оцінив, чи наближають нас до миру 90% розв'язаних протиріч на переговорах, про які заявив неназваний чиновник США на каналі Sky News, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Принагідно експерт згадує, як двоє його друзів вирішили скинутися на приватний літак, але виявилося, що у кожного вистачає на 1/3 літака, вони про це розповіли і почули відповідь: «Є проблема, 2/3 літака не літають». Ось і 90% плану, наголошує він, нічим не відрізняються від 0% плану.

«Ті 90%, які узгоджені, ніякого сенсу й не мають. Можна їх узгоджувати, не узгоджувати... Суть в окупованих територіях, у тому, заради чого росія розпочала цю війну. І по цій суті ми, на мою думку, просунулися на 0 см», – наголошує Михайло Шейтельман.

До того ж, зазначає експерт, несподівано нам повідомили, що заплановано ще один раунд переговорів між Україною та США за участю робочих груп, військових, які вивчатимуть карти. Тільки ось, підкреслює він, делегації вели переговори 2 дні в Берліні, там був президент України, важливішим за нього нікого не може бути в цій ситуації, він має найбільші повноваження в цій ситуації, тож, якщо американці хотіли щось дізнатися, могли запитати у Зеленського тоді.

«А у Маямі, як ми знаємо, президента України не буде. Будуть знову Умєров, Гнатов, тобто люди, які не мають повноважень. Навіщо їм потрібно летіти до Маямі? Ось питання. Навіщо треба летіти до Маямі? Навіщо потрібний ще вісімнадцятий раунд переговорів у Маямі, якщо там не буде Зеленського? А він потрібен для того, що там не буде Мерца, що там треба спробувати знову брудні справи створити без свідків. Їм за Мерца не виходило. «Як це мені продавати свою совість совісно буде при ньому?», – подумали ці безсовісні товариші. При Мерцу вони не могли бруд пропонувати всіляуий, Мерц би це точно оголосив, він канцлер Німеччини, має право. А тут під покровом ночі в клубі Віткоффа вони якось знову збираються нашу делегацію спокусити голубцями», – підсумовує Михайло Шейтельман.

