Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що Трамп завжди згадує про Гренландію, коли решта справ ідуть погано, і ось зараз, очевидно, він не просто так призначив спецпредставника по острову, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Міністр закордонних справ Данії, розповідає він, заявив, що рішення Трампа призначити спецпредставника свідчить про незмінний інтерес до Гренландії, і додав, що США мають виявляти повагу до територіальної цілісності королівства. Отже, наголошує він, США вкотре нагадують, що Гренландія не продається.

«Але чого я раптом згадав цю Гренландію? Найпопулярніша страва у Гренландії – це, звичайно, оселедець. Я думаю, що це чистий оселедець зараз. Red herring, червоний оселедець. Є такий вислів англійською мовою. Red herring – це те, чим ви намагаєтеся відвернути увагу. Берете червоний оселедець, махаєте ним і всі такі: «О, що це за червоний оселедець?». І здається мені, що Гренландія, яку знову з-за пазухи несподівано витяг Трамп, – це червоний оселедець», – пояснює Михайло Шейтельман.

За словами експерта, по-перше, Гренландією Трамп хоче відволікти всіх від файлів Епштейна, по-друге, від провалу на мирних переговорах і взагалі від результатів його президентства на міжнародній арені за останній рік. Тим паче, нагадує він, Трамп і почав свою каденцію з Гренландії, щойно йому не вдалося закінчити російсько-українську війну за 24 години, він відразу пішов захоплювати Гренландію, і відразу ми, Рютте і взагалі весь світ змістили свою увагу на датський острів.

«Як каже стара гренландська приказка: «Якщо випало у Гренландії народитися, краще жити в глухій провінції біля моря». Ось такий трюк Трампа. Нас має насторожувати Гренландія. Якщо дістали Гренландію, значить, нас намагаються відволікти», – підсумовує Михайло Шейтельман.

