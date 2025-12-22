Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що Віткоффа за такі переговори з росіянами мали вже давно звільнити і посадити, але поки він залишається, жодної нормальної дипломатії не буде, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Я вважаю вульгарністю нескінченно тягнути ці безглузді переговори у гольф-клубі Віткоффа. Їх годують голубцями щоразу. Віткофф загодовує голубцями буквально Умєрова, сподіваючись, що після 180-го голубця Умєров не витримає цього і підпише цей мирний договір», – наголошує Михайло Шейтельман.

Але тепер, констатує він, у нас є сенсаційні подробиці від Wall Street Journal, адже, як виявилося, не Трамп, а путін призначив Віткоффа переговорником від США, це вже сміх і гріх. Як розповідає експерт, принц Саудівської Аравії порадив путіну вести переговори з Віткоффом, тому що з нього можна мотузки вити, а путін, керуючись принципом «без лоха життя не те», скористався порадою, ще й поставив умови.

«Це не мої фантазії, що Віткофф має бути один і без охорони. Віткофф мав прийти без супроводу Держдепу і без перекладачів. Тобто росіяни йому лапшу на вуха вішають, а потім нічого за фактом зафіксувати і сказати не може. Хто тут лох? Ось хто у цій ситуації лох? Трамп особисто лохом у цій ситуації вийшов, раз погоджується послати Віткоффа на таких умовах. По-перше, Трамп знає, що Віткофф – повний дурень, ну, це хай. Але він погоджується послати Віткоффа за умови, що не буде перекладача, не буде МЗС, нічого не буде, щоб без свідків причарувати, щоб просто під столом касу відраховувати. І хабар не ведмежатами давали», – пояснює Михайло Шейтельман.

І незважаючи на цю інформацію Wall Street Journal, наголошує експерт, Віткофф не звільнений і на волі. За його словами, це не називається дипломатією та мирними переговорами, і США у цій ситуації виглядають не світовим лідером, а якимись лопухами.

Як повідомляла Politeka, Кулик пояснив, чому мирні переговори не принесуть Україні справжнього миру.

Також Politeka писала про те, що Бортник оцінив сценарії відходу путіна від влади: смерть чи палацовий переворот.