Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко заявив, що з ідеєю різдвяного перемир’я варто працювати, це ймовірно, адже Трамп заряджений на вибори в Україні, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

За словами політика, дискусія щодо можливого різдвяного миру актуалізувалась у рамках припинення вогню і певного термінологічного перемир'я. Такий варіант, зазначає він, Україна неодноразово пропонувала, і цю ідею варто підтримувати за умови використання міжнародних інструментів контролю, моніторингу і жорсткого забезпечення дотримання цього перемир'я.

«Ми же знаємо московитів. росіяни не одну війну розпочинали проти своїх сусідів провокаціями на кордоні, звинувачуючи ту чи іншу країну. Можу для прикладу назвати російсько-фінську або радянсько-фінську війну, коли НКВДисти вбили своїх прикордонників, звинуватили Фінляндію і пішли її «звільняти». Ми ж розуміємо, що таку провокацію можна спокійно організувати», – розповідає Микола Томенко.

Тому, констатує він, ми повинні розуміти, що таке міжнародна місія, як вона діє, хто контролює перемир'я, як відбувається відведення російської техніки, ракет тощо, загалом це все – однозначно предмет дискусії. І тут важливо зазначити, підкреслює політик, що українці переважно не підтримують угоду, яка би означала перемогу росії і заборонила би Україні бути державою, але українці підтримують ідею перемир’я, яке буде контролюватися.

«На мою думку, вірогідність різдвяного перемир'я на порядок вища, ніж підписання угоди про довготривалий мир з однієї простої причини – це пов’язано з зарядженістю Трампа на проведення виборів в Україні. От чомусь вони вважають, що після виборів ситуація буде набагато краща і з’явиться поступлива влада, поступливий президент, поступливий парламент, і їм буде легше підписати угоду і зупинити війну. На цей сценарій Україна повинна погоджуватися, оскільки я абсолютно переконаний, що проведення виборів за умов за гарантованого перемир'я і контролю за його дотриманням не несе страшних ризиків, про які я чую сьогодні від дуже багатьох наших експертів, що прийдуть арестовичі, бойки і переможуть на виборах», – підсумовує Микола Томенко.

