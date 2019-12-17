Курс валют в Украине на 17 декабря готовит приятный сюрприз, поскольку гривна «отобьет» сразу несколько копеек

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, доллар останется на наиболее низком с 2016 года уровне – 23,49 за банкноту.

В то же время евро буквально «пробьет новое дно» и потеряет сразу 7 копеек. В обменниках за него будут просить 26,18 грн.

Как сообщалось ранее, хотя сейчас гривна укрепляется, украинцам следует быть готовыми к тому, что в 2020 году курс доллара в Украине может резко измениться

Об этом заявил кандидат экономических наук Александр Хмелевский. Согласно его прогнозу, курс доллара может перешагнуть отметку в 30 или даже 50 гривен.

Экономист объяснил, что на падение гривны повлияют несколько факторов.

Один из них - дефицит торгового баланса более чем в 11 миллиардов долларов. Кроме того, Хмелевский прогнозирует отток инвестиций из Украины. Также курс гривны может начать падение из-за того, что в 2020 году Украина должна будет вернуть кредиторам около 5 миллиардов долларов. По словам Хмелевского, не придает оптимизма и тот факт, что 2020 году может начаться мировой финансовый кризис, а также политический кризис в Украине.

Ранее стало известно, когда в Украине упадут цены на товары на фоне снижения курса доллара. Об этом в интервью журналистам рассказал глава Минэкономики Тимофей Милованов.

По его словам, курс доллара в Украине достиг рекордно низкой за несколько лет отметки.

Напомним, доллар стремительно мчится вниз, раскрыты причины.

А еще Politeka писала, что доллар и евро упали в цене, НБУ резко изменил курс валют

Также Politeka сообщала, что гривна отправила доллар в нокдаун, курс валют бьет все рекорды.