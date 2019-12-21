Курс валют в Украине 21 декабря готовит настоящий переворот, поскольку после затяжного укрепления, доллар резко подешевеет

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

В частности, регулятор опустит доллар до показателя 23,32 грн за банкноту. Таким образом, национальная валюта Украины укрепится сразу на 5 копеек.

Похожая ситуация будет и с курсом евро. Валюта потеряет сразу 10 копеек и остановится на уровне 25,88 за банкноту.

Ранее мы писали о том, что последние недели гривна стабильно укреплялась, чем очень порадовала всех, кто заинтересован в покупке валюты. Но несмотря на это цены на многие товары продолжают расти. Многие до сих пор не могут понять, чем вызвано победное шествие гривны, особенно на фоне самых разных прогнозов, которые было трудно назвать позитивными.

Украинский политолог Николай Давыдюк на своем Youtube-канале решил сделать свой прогноз о том, что же будет дальше с гривной и, почему сейчас такой курс валют.

Политолог назвал основные причины, почему гривна стабильно укрепилась на рынке валют.

"Государство размещало много ценных бумаг в Украине и Европе, поэтому и получила большое количество валюты. Благодаря этому Украина смогла стабилизировать курс гривны. Вторая причина - Украина возвращает большое количество долгов. Выгодно возвращать борги имея низкий курс валют, с бюджета забирают меньше гривневой валюты и обменивают ее на иностранную. Поэтому это очень хитрый ход для госбюджета", - объяснил Николай Давыдюк.

Он также отмечает, что в будущем этот стабильный курс может рухнуть и тогда украинцам будет трудно. Давыдюк также посоветовал, что лучше сделать прямо сейчас, пока не стало поздно.

Напомним, курс доллара обвалится после Нового года: что ждет гривну.

Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.

Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.