Курс валют в Украине 22 декабря удивит всех, поскольку доллар и евро на мгновение «зависнут»

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, курс доллара практически «затаился» и будет продаваться по цене, которая была установлена в субботу, 21 декабря. Однако уже в понедельник, 23 числа, прогнозируется резкий обвал валюты – до 2329,12 за 100 долларов (-3,408 грн).

Аналогичной ситуация будет и с курсом евро: пока что он стоит на месте, однако на понедельник запланирован резкий обвал до 2584,6272 (-3,779 грн).

Как сообщалось ранее, политолог Юрий Романенко жестко раскритиковал валютную политику Национального банка Украины и предрек тяжелые последствия для украинской экономики.

Эксперт записал видео, где сделал разбор последний действий НБУ и Минфина вместе с экономистом из Украинского института будущего Даниилом Мониным, который на пальцах показал чем закончатся спекулятивные игры с понижением курса доллара и как Минфин с НБУ загоняют экономику в яму (чтобы смотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Резкое падение курса доллара в Украине стало реальной угрозой для национальной экономики. Государственный бюджет не получил десятки миллиардов поступлений из-за этого, а Украина все больше попадает в спираль ОВГЗ. Это чревато падением курса гривны в будущем, которое неизбежно.

Эксперт рассказал, почему откат к более высокому курсу доллара в 2020 году неизбежен.

Напомним, курс доллара обвалится после Нового года: что ждет гривну.

Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.

Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.