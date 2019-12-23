Государственный ПриватБанк решил изменить сервис для некоторых категорий клиентов

Об этом пишет Знай.

Сообщается, что нововведения затронут предпринимателей, которые зарегистрированы в качестве ФЛП.

приватбанк

В частности, государственный ПриватБанк решил следить за перемещением указанных лиц с помощью геопозиции в приложении Приват24.

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При условии, если клиенты будут игнорировать это обязательное нововведение, то государственный ПриватБанк может заблокировать его финансовые счета.

Не так давно предприниматели, которые обслуживаются в ПриватБанке, получили новые анкеты о верификации, где их просят поставить подпись под разрешением на отслеживание их перемещения.

Клиенты, в свою очередь, утверждают, что это нововведение - грубый шантаж со стороны руководства ПриватБанка. Но представители государственного учреждения успокаивают украинцев и утверждают, что эта процедура обезопасит их платежи в системе.

приватбанк

Ранее мы сообщали о том, что ПриватБанк угодил в скандал после блокирования счетов украинцев. О вопиющем инциденте рассказал клиент.

По его словам, ПриватБанк внезапно заморозил его счета, аргументируя это "указом президента Украины". 

"...Это санкционные списки, проверили ни меня, ни нашего юрлица, которое создано в 2019 году, там нет, я простой пенсионер, предприятие не находится ни в зоне АТО, ни в России, ни в Крыму. Менеджеры мычат, ничего вразумительного объяснить не могут, и соответственно ничего не делают", - утверждал клиент.

Мужчина также добавил, что ПриватБанк перед блокировкой его не предупредил и он не мог нарушить законодательство страны, поскольку является обычным пенсионером.

"Предупреждения никакого и никуда Приватбанк не присылал. Просто своровали деньги и все, при этом создавая проблемы с контрагентами, и не неся за это никакой ответственности. И постоянно у них проблемы такого плана, сколько можно?!", - резюмировал он в своем негативном отзыве.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.