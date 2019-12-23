Праздничный стол обойдется семье украинцев из четырех человек в 1тыс. 620грн

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на данные Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Речь идет о застолье, на котором блюда будут приготовлены из недорогих продуктов. В случае, если речь идет о столе с деликатесами, прайс возрастет минимум до 2,9-3тыс.грн., то есть до половины и более минимальной заработной платы. Таким образом, в сравнении с прошедшим Новым годом, затраты украинцев на встречу грядущего возрастут минимум на 8,3%, если речь идет о бюджетном варианте новогоднего стола, и на 5,6% - в случае более роскошного застолья.

Новогоднее меню оценивалось экспертами исходя из блюд, которые являются наиболее характерными, традиционными для праздничного стола среднестатистической украинской семьи. Это рыбные и мясные продукты, салаты, овощные и фруктовые ассорти, хлебобулочные изделия, кондитерская продукция и десерты, карта напитков и проч.

В частности, стоимость 3кг оливье обойдется в 140-150грн. Из учета, что самый дорогой ингредиент, колбаса, оценивался в 58,50грн. за 0,5 кг. Зеленый горошек, примерно в 27грн., полдюжины яиц, за 13,4грн. и пакет майонеза (минимум, за 11 грн.), а также картофель, лук, соленые огурцы и морковь (еще 30-40грн.) отправляют это традиционное блюдо в категорию деликатесов.



Салата «Селедка под шубой» в количестве 1,5-2 кг обойдется соотечественникам в 120-130грн. При этом сельдь (филе) придется купить по цене примерно 100 грн за полкилограмма. Остальную сумму распределят между собой морковь, свекла, лук и картофель. Однако стоимость блюда в сравнении с предыдущим годом поваысится незначительно – всего на 1,6%.



Традиционно, подорожают к Новому году и мясные продукты. За 2,5-3кг придется отдать 362–400грн. Нарезка из «Салями» и копченостей будет стоить 80грн., а свиной биток – 80-90грн. За 1кг филе курицы покупатель заплатит в среднем 120грн. Овощная корзина будет стоить порядка 180-190грн. Фрукты на столе обойдутся в 93 гривны: 60грн. - за 2кг мандаринов, 25грн. – за 1кг бананов и 8-10грн. – за лимон. Шоколадные конфеты – 170грн. за 1кг.



Бутылка самого недорогого игристого или шампанского вина обойдется в 100грн. За коньяк придется выложить как минимум в полтора раза дороже. Стоимость безалкогольных напитков составит примерно 80грн. Сюда входят соки, газированная вода и другие напитки с газом.



Любителям деликатесов нужно быть готовыми дополнительно потратить еще 45-600грн. Так, баночка красной икры в 120г обойдется в 200-250грн, а 200 г красной рыбы – примерно в 220грн.

Напоминаем, что Politeka зафиксировала ценовые рекорды на большинство продуктов питания.

В то же время стало известно, когда цена на продовольственные товары может понизиться.

Также данные о том, сколько украинцы тратят денег на еду, шокировали Госстат.