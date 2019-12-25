Государственный ПриватБанк обвинили в неправомерных действиях по отношению к клиентам

О своем впечатлении о сервисе ПриватБанка на тематическом портале Минфин рассказала недовольная клиентка.

По ее словам, они оформили в банке кредитную карту и исправно вносили обязательный платеж. Но в один момент ПриватБанк приподнес им "сюрприз" и списал все доступные средства со счета.

"ПриватБанк к Новому Году преподнес «сюрприз». Оформляли кредитку, когда сломалось авто. Естественно, потратили все на ремонт. Ежемесячно исправно вносили обязательные платежи (чуть больше, чем требовалось). И вот «приятная» неожиданность — погасите всю сумму. На нее теперь начисляется безумный процент, о котором при оформлении карты не было и речи, и грозятся пеней. При том, что платеж за декабрь мы уже внесли (еще 10-ого). Попытки перенести задолженность по кредитке на отдельный договор не увенчались успехом. Банку выгодно не получить свои средства назад, а похитить у людей большую сумму, чем у них взяли. Как по мне — это именно кража денег у жителей нашей страны", - рассказывает она нюансы неприятной ситуации.

Клиентка также заявила, что ПриватБанк проводит "мошеннеческие операции с кредитными средствами, вгоняя людей в финансовую яму".

"Ведь условия изменены, договор не предоставлен и вообще не подписывался — берите карту, у нас все честно. А потом оп — а условия мы изменили, лимит обнулили — срочно погасите всю сумму или будет пеня, шртаффы и коллекторы. Отвратительный банк, который проводит мошеннеческие операции с кредитными средствами, вгоняя людей в финансовую яму. Не рекомендую кредит в ПриватБанке — это компания, которая не соблюдает никаких условий кредитования, самовольно и без повода изменяет условия договора", - подытожила она в своем негативном отзыве.

"Позвольте, пожалуйста, нам подробно рассмотреть Ваш случай и разобраться в сложившейся ситуации. Для этого мы пригласили в личном сообщении Ваш контактный номер", - отреагировал на жалобу представитель государственного банка.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.