Государственный ПриватБанк обвинили в воровстве средств с личных счетов украинец

О новом инциденте рассказала недовольная клиентка, которая оставила свой отзыв на портале Минфин.

По ее словам, она проводила оплату в интернете на сумму 1361 грн, а на следующий день обнаружила на счету минусовый баланс.

"На карте было 2681 грн. Оплатив через интернет доставку, списано было 1361 грн. Вечером все было нормально. Ушли еще деньги в приватовскую копилку(10 грн), и пополнила счет на 100 грн. На следующий день, в магазине пыталась оплатить покупки. По карте отказ. Захожу, смотрю на карте на счету -173 грн. Звоню в банк - там говорят, что произошла ошибка. Выписка действительно некорректная и деньги ушли два раза. На счет и в резерв, по оплате в магазине. Утверждали, что такое возможно, при интернет-оплате. Заполнили форму для возврата, обещали вернуть в течении 11 дней. Номер заявления 1101912, а ерез день приходит сообщение, что будет рассматриваться в течении 45-90 дней!В итоге пытаюсь дозвониться 2 дня в банк. Все консультанты резко заняты", - возмущается клиентка, которую ПриватБанк оставил без денег.

При обращении на горячую линию представители ПриватБанка начали убеждать клиентку в том, что списанных средств на ее счету не было.

"На вопрос, как же тогда карта ушла в минус, если не было на ней даже суммы, для первого платежа, ответить не могут! Спрашиваю, есть деньги в резерве или заблокированные, говорят, что нет! Как тогда девушка видела эти списания и по этому факту подала заявку, говорят, что заявка была подана на ту сумму, которую списали. И второго платежа не было. Да и денег, утверждают, что не было! Я 3 раза проверяла перед тем, как оплатить и видела эти деньги! А потом, после заявки их резко не стало! И выписка стала другая! Как такое возможно? Сколько можно обдирать и без того не самый богатый народ? Решать проблему отказались. Делать, как я понимаю ничего не будут", - подытожила клиентка в своем негативном отзыве.

"Нам бы не хотелось, чтобы у Вас сложилась негативная мысль о банке. Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах Вас сразу сообщат", - отреагировал представитель банка в комментариях.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.