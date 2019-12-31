Эксперты сообщили, что доллар в Украине ждет большое падение, но в Минфине сдерживаются от таких прогнозов

Так, по мнению некоторых специалистов, доллар в 2020 году будет стоить 20 - 22 гривны. В Минфине же заложили прогнозируемый курс доллара на отметке 24,8-27 грн.

Предыдущий прогноз Минфина был на уровне 28,2 грн.

Отметим, в частности аналитик Максим Пархоменко считает, что гривна осуществит победное шествие в наступающем году и достигнет 22 гривен за один доллар.

По словам аналитика Вадима Иосуба, если НБУ вернется к старым практикам, вмешавшись в курсообразование, то может случиться кризис.

Другие специалисты уверены, что доллар может достичь отметки 2015 года, когда иностранная валюта торговалась на уровне 20-21 грн/доллар США.

К слову, некоторые эксперты считают, что гривна переоценили примерно на 15%.

Специалисты рекомендуют украинцам делать валютный запас: из третями гривны, доллара и евро. Это позволит людям избежать кризиса. Покупка иностранной валюты является удачным решением.

Ранее сообщалось, что эксперт Сергей Головнев заявил - уже после Нового года курс доллара может взлететь до отметки в 27 грн/дол.

Головнев также заявил, что курс доллара в Украине после новогодних праздников будет на том уровне, который Кабинет министров заложил в государственный бюджет на 2020 год.

"Сейчас все прогнозируют и в бюджете заложено 27 гривен за доллар – это и будет средним курсом на 2020 год", - резюмировал главный редактор издания.

Ранее мы писали, что аналитики не сходятся во мнении относительно будущего гривны. Кто-то утверждает, что она продолжит укрепляться, а другие прогнозируют рост доллара на рынке.

По словам Вадима Иосуба, курс доллара мог быть меньше 23 гривен, если бы НБУ не выходил на рынок и не скупал валюту.

Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.

Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.