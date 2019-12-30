Кабмин Украины дал добро на мировое соглашение с российским "Газпромом", Антимонопольный комитет отозвал у Арбитражного трибунала иск на 7,4 млрд долларов

Соответствующее решение было принято 27 декабря и обнародовано на "Правительственном портале", передает Диалог.UA.

Согласно документу, мировое соглашение с "Газпромом" позволит закрыть инициированное Москвой судебное разбирательство в международном арбитраже ООН.

Судебный спор касается 7,4 млрд долларов штрафа, который "Газпрому" выписал Антимонопольный комитет Украины за злоупотребление своим положением на рынке транзита газа.

Подписывать мировое соглашение с Россией Кабмин уполномочил министра юстиции Украины Дениса Малюську. Стоит отметить, что очень бурно на данную новость отреагировали российские пропагандисты. Одним из первых ее опубликовал скандальный Владимир Соловьев.

Ранее мы писали, российский «Газпром» предложил варианты продления контрактов транзита газа, но взамен просит Украину уступить в весьма принципиальном моменте

«Газпром» направил «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.

Россияне готовы продлить транзит с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе сроком на год, но при условиях:

отказ сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращения всех предметных судебных разбирательств;

решение Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за нарушение экономической конкуренции должны отменить;

ходатайство «Нафтогаза» об инициировании Европейской комиссией расследования против «Газпрома» должно быть отозвано.

Как известно, иски украинцев стоят многих и многих миллиардов, в случае побед Украины в направлении на юридической арене, РФ рискует немало потерять.

Примечательно, что в материале источника говорится: РФ ждет решения от Украины по закупке газа с 2020 года в РФ непосредственно, не в Европе.

Напомним, в Украине придумали, как заставить Москву отказаться от строительства «Северного потока-2».

Как сообщала Politeka, стало известно, чем обернется для Украины и ЕС новая авантюра Путина.

Также Politeka писала, что в Европе решат судьбу транзита российского газа через Украину.