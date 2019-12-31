Взаимные газовые претензии Украины и России были урегулированы

Как передает Politeka.net, об этом рассказал премьер-министр страны-агрессора Дмитрий Медведев.

По его словам, все газовые вопросы с Украиной были урегулированы вместе с прекращением взаимных претензий.

Ближайший соратник Владимира Путина также заявил, что транзит российского газа через территорию Украины продолжится на условиях, "устраивающих все стороны".

"Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной – это компромисс, который необходимо было найти... Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны", – написал Дмитрий Медведев в своем Facebook.

"Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться", - добавил соратник Путина в социальной сети.

Ранее мы сообщали о том, что Украина подписала газовый контракт с Россией. Известно, что соглашение о транзите газа через нашу страну было подписано на 5 лет.

"Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим как минимум более $7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Согласно договору, в 2020 году минимальный объем прокачки составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 — по 40 млрд.

Как рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, Россия подписала договор по европейскому принципу "качай или плати".

"Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет - является неординарным событием в таких условиях. До этого времени только закупки газа у "Газпрома" покрывались по похожему, но невыгодному для Украины и выгодному для России, принципу "бери или плати", - объяснил он.

Напомним, в Украине придумали, как заставить Москву отказаться от строительства «Северного потока-2».

Как сообщала Politeka, стало известно, чем обернется для Украины и ЕС новая авантюра Путина.

Также Politeka писала, что в Европе решат судьбу транзита российского газа через Украину.