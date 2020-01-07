Государственный ПриватБанк снова "повесил" на клиента непонятный долг по кредиту

Про свой случай на портале Минфин рассказал недовольный клиент.

По его словам, он где-то два года не пользовался картой Приватбанка, а когда зашел в приложении Приват24, то его там ждал "сюрприз".

"Сложилась такая ситуация. Однажды я решил проверить счет на карте приват, которой уже года два не пользовался. И тут чудо. Кредит — 14 000грн Откуда? Кто его взял? Звоню в банк, мне говорят, что кто-то зашел в Приват24 и оформил на вас кредит", - рассказывает недовольный клиент.

Он также отметил, что через некоторое время сотрудники Приватбанка начали ему звонить и угрожать, если он не уплатит долг.

"Поехал в банк. Там сказали что все хорошо и мы разберемся. Прошло несколько дней и начались звонки с прямыми угрозами мне и моим родственникам. Сказали, что ты брал кредит, ты и отдавай. Хотя я не брал никакого кредита, что за развод и почему на это нет никакой управы? Куда смотрит МФУ или НБУ? У кого тоже такая ситуация сложилась, или кто может помочь пишите мне", - резюмировал недовольный клиент.

"Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О решении Вам сообщат сразу, как только будут результаты", - отреагировал на жалобу представитель государственного банка в комментариях.

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