Государственный ПриватБанк отказывается возвращать клиентам деньги за оплаченные услуги, которые не были предоставлены

Соответствующий негативный отзыв на портале Минфин опубликовала недовольная клиентка.

По ее словам, она была удовлетворена ПриватБанка до последнего инцидента.

Она приобрела через интернет билеты на авиарейс, но через месяц авиакомпания отменила его. Клиентка обратилась в ПриватБанк с просьбой вернуть средства и получила отказ.

"Сказали, что ничем помочь не могут, обращайтесь в полицию. Снова позвонила, уже прямо потребовала процедуру Chargeback как держатель карты MasterCard. Заявку приняли, даже деньги сразу вернули, на мой вопрос о предоставлении доказательств ответили, что не нужно, если что, то напишут на почту. Вот я и ждала письма, проверяла ящик ежедневно, ничего не пришло. Вчера же деньги снова списались, отказ в удовлетворении моей просьбы, аргументирование тем, что рейс не отменен", - озвучила она нюансы скандала.

По словам клиентки, она обратилась на горячую линию, но сотрудники ПриватБанка сказали, что могут повторно инициировать проверку за $500 или через полицию.

"Подала жалобу непосредственно в MasterCard уже на Приватбанк, что нарушена сама процедура, сразу выслала все скрины и ответ банка, дополнила подтверждением от украинского представительства авиакомпании, что рейс отменен, пусть разбираются с таким халатным отношением. Я честно говоря вообще не понимаю как мог банк одобрить заявление о том, что мой рейс продолжает свою работу, элементарно можно забить номер рейса в Гугле и увидеть, что последний вылет был 10 ноября или через любой поисковик просканировать на любые даты маршрут и увидеть, что данная авиакомпания вообще больше не летает по данному маршруту", - резюмировала недовольная клиентка.

"Со стороны банка мы сделали запрос на обжалование операции. Нам очень жаль, но по заявке получен отказ. Мы готовы предоставить Вам все документы, чтобы Вы смогли лично ознакомиться с информацией", - говорится в ответе представителя банка на негативный отзыв.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.