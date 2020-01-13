ПриватБанк объяснил, почему он закрывает карты и счета украинцев без подробного разъяснения

Соответствующий негативный отзыв появился на портале Минфин.

В частности, недовольный клиент рассказал о деградации банка, который продолжает пренебрегать людьми и не хочет анализировать свои ошибки.

"Будучи клиентом Привтбанка много лет, я имею возможность лично наблюдать деградацию банка, которая продолжается последние несколько лет. Тотальное пренебрежение своим клиентам и органическая неспособность нового руководства банка принимать во внимание мнение и ценить уважение своих клиентов давно стали визитной карточкой этого заведения...", - стал он озвучивать свои претензии государственному банку.

Недовольный клиент также отметил, что в последнее время в ПриватБанке участили технические проблемы, а сотрудники банка даже не в состоянии наполнить банкоматы наличкой для удобства украинцев.

"Мы очень расстроены тем, что у Вас сложилось такое впечатление. Позвольте объяснить, досрочное расторжение «срочных» депозитов не предусмотрено, закрытие возможно только после окончания срока. Расторгнуть депозит по сроку Вы можете в течение 5-ти дней после окончания срока вклада в любом отделении банка. При себе необходимо иметь паспорт и ИНН. Если Вы открывали депозит дистанционно на сайте Приват24 или в мобильном приложении, Вы можете его закрыть также дистанционно", - ответил на претензии клиента представитель ПриватБанка и объяснил, почему руководство банка без объяснений закрывает счета украинцев.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.