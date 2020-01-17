В Верховную Раду внесен правительственный законопроект “О труде”, который изменит многие подходы в трудовых отношениях, пишет Сегодня

При приеме на работу работодатель и сотрудник обязаны будут заключить максимально подробный письменный договор, который будет учитывать все нюансы сотрудничества. Впоследствии он станет основой для решения трудовых споров. Раньше такой договор был не обязателен.

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У сотрудника есть право вносить собственные предложения относительно штрафов и компенсаций за нарушение условий работодателем. Впрочем, работодатель должен согласиться на такие обязательства. 

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Появились и новые виды трудовых договоров. К примеру, срочный договор может быть заключен на срок до 5 лет. Его можно заключать с преподавателями, журналистами, артистами, спортсменами, а также с менеджерами. Этот тип договора позволяет работодателю уволить сотрудника без проволочек. 

Краткосрочный договор подписывается на срок до двух месяцев, на время отсутствия постоянного сотрудника. Сезонный договор предназначен для сотрудников на сельхозработах или в сфере туризма. Отдельные типы договоров предусмотрены для работников на дому, студентов и т.д.

Другие существенные новшества. Согласно законопроекту, испытательный срок зафиксирован на срок не более 3 месяцев. Вводится запрет на дискриминацию по любому признаку:расе, политическим и религиозным убеждениям, возрасту, сексуальной ориентации. 

Также проект вводит такое понятие как гибкий рабочий график. В течение 40-часовой рабочей недели стороны могут установить любой график. 

работа

Закон устанавливает доплаты за вредные и тяжелые условия труда в размере не менее 4%. Отменена натуральная оплата продуктами. Вводятся новые сроки предупреждения о увольнении: для сотрудника отработавшего меньше 6 месяцев – за 15 дней, год и более – за 30 дней, 5 лет и более – 60 дней, свыше 10 лет – 90 дней.

Немедленное увольнение без согласия работника разрешено, но работодатель обязан оплатить ему зарплату за 4 месяца вперед.

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