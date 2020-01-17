Государство пытается решить проблему неуплаты алиментов санкциями, но получается не всегда, пишет “Сегодня”
В украинских судах рассматриваются десятки тысяч дел о неуплате алиментов. За 2019 год было взыскано 6,5 млрд грн для 461,5 тыс. детей, но проблема все еще стоит остро.
В 2018 году заработал закон об усилении ответственности за неуплату алиментов. Документ предусматривает для должников серьезные санкции: от запрета на выезд за границу, до запрета на вождение авто. Также таких граждан могут направить на принудительные соцработы.
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Министр юстиции Денис Малюська считает, что система работает в целом хорошо. Тем не менее, в базе данных пограничников около 120 тыс. человек, которым выезд из Украины ограничен по причине неуплаты алиментов.
Как показала практика, невыпуск за границу - самая действенная мера. Ведь это ограничение коснулось даже тех родителей, кто собирался ехать на заработки. Пришлось платить.
Эффективно работают и финансовые санкции. Штрафы за неуплату могут составлять от 10 до 50% задолженности. Были случаи, когда под арест за долги на сотни тысяч гривен попадали яхты и недвижимость нерадивых родителей.
Но проблем все еще много. Так, госисполнители часто не торопятся выполнять свою работу и взыскатели обязаны обивать пороги службы.
Также большая проблема - нелегальное трудоустройство родителей, которые официально получают минималку, а на практике - гораздо больше.
Плохо урегулирован вопрос о взыскании алиментов с доходов за границей. Все эти проблемы требуют законодательных решений.
Стоит отметить, что из-за повышения минимального прожиточного минимума в Украине 1 января этого года, автоматически увеличился размер алиментов.
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Как сообщала Politeka, в Киеве нашли интересный способ взыскивать долги неплательщиков алиментов.
Еще мы писали, что охота на алиментщиков началась — украинцев заставыт платить сотни тысяч.