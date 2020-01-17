Санкции могут быть очень суровыми

Государство пытается решить проблему неуплаты алиментов санкциями, но получается не всегда, пишет “Сегодня”

В украинских судах рассматриваются десятки тысяч дел о неуплате алиментов. За 2019 год было взыскано 6,5 млрд грн для 461,5 тыс. детей, но проблема все еще стоит остро.

В 2018 году заработал закон об усилении ответственности за неуплату алиментов. Документ предусматривает для должников серьезные санкции: от запрета на выезд за границу, до запрета на вождение авто. Также таких граждан могут направить на принудительные соцработы.

Министр юстиции Денис Малюська считает, что система работает в целом хорошо. Тем не менее, в базе данных пограничников около 120 тыс. человек, которым выезд из Украины ограничен по причине неуплаты алиментов.

Как показала практика, невыпуск за границу - самая действенная мера. Ведь это ограничение коснулось даже тех родителей, кто собирался ехать на заработки. Пришлось платить.

Эффективно работают и финансовые санкции. Штрафы за неуплату могут составлять от 10 до 50% задолженности. Были случаи, когда под арест за долги на сотни тысяч гривен попадали яхты и недвижимость нерадивых родителей.

Но проблем все еще много. Так, госисполнители часто не торопятся выполнять свою работу и взыскатели обязаны обивать пороги службы.

Также большая проблема - нелегальное трудоустройство родителей, которые официально получают минималку, а на практике - гораздо больше.

Плохо урегулирован вопрос о взыскании алиментов с доходов за границей. Все эти проблемы требуют законодательных решений.

Стоит отметить, что из-за повышения минимального прожиточного минимума в Украине 1 января этого года, автоматически увеличился размер алиментов.

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Как сообщала Politeka, в Киеве нашли интересный способ взыскивать долги неплательщиков алиментов.

Еще мы писали, что охота на алиментщиков началась — украинцев заставыт платить сотни тысяч.



