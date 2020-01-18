В 2020 году правительство трижды пересчитает пенсии украинским пенсионерам.

Это связано с индексацией и повышением прожиточного минимума. Кроме этого, будут устанавливаться новые пенсии для тех, кто только выйдет на заслуженный отдых.

Первая индексация пройдет в марте. Она будет автоматической, всем пенсионерам просто пересчитают выплаты. На сколько увеличится пенсия на данный момент неизвестно. Точные цифры должны появиться в конце января. Как известно, индексация проводится по формуле: «50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты в Украине за минувший год». По подсчетам экспертов, пенсионеры могут рассчитывать на повышение в пределах 12-15%.

Второй раз пенсии пересчитают после повышения «минималки». Она запланирована на 1 июля 2020 года. Как известно, минимальная пенсия вырастит с 1638 до 1712 гривен (на 74 гривны).

Третий пересчет пройдет 1 декабря. Тогда минимальную пенсию поднимут еще на 57 гривен. К концу года минимальная пенсия в Украине будет составлять 1769 гривен.

Не исключено, что пенсионерам старше 80 лет дополнительно увеличат пенсию. В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский обещал внедрить программу, по которой люди, старше 80 лет, должны будут получать ежемесячную прибавку в размере 400-1100 гривен. По словам Зеленского, на эту программу уже выделили 13 млрд гривен.

Отметим, что пенсионерам, которые до сих пор работают, вряд ли стоит ждать повышения пенсии. Наоборот, они могут частично потерять выплаты, если не успеют сообщить в Пенсионный фонд, что они трудоустроены. В таком случае после верификации у них высчитают деньги.

Добавим, что в Кабмине хотят повысить прожиточный минимум в Украине, привязав к нему исключительно социальные выплаты.

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