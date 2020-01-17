Приватбанк может заблокировать счета клиентов без объяснения причин

Такие сообщения оставляют пользователи банка на портале «Минфин».

«Арифметика ПБ: Событие 1.: На карточке баланс + 1850 грн., делается 2 платежа на сумму 1500 грн на карточку другого банка. Баланс +350 грн. Приходит смс подтверждение от банка получателя о зачислении платежей. 240 грн списана расчетом в магазине. Баланс +10. Событие 2. Через неделю на эту карточку перечисляю 6000 грн. Приходит сообщение: баланс 4700 грн. Звоню оператору: где 1300?» - говорится в сообщении.

Клиентка отметила, что никаких долгов не имеет. Платеж она делала на 1500, в итоге с ее карты сняли 1500 и еще заблокировали 1300. Их обещают вернуть через 10 дней.

«Ситуация простыми словами: банк задвоїв сумму явно ошибочно. И не признает этого, великодушно через 10 дней обещая Вам отдать забранные у Вас просто так деньги! В моем случайные 1300, а могли быть и все… и что… и Вы вынуждены просить банк вернуть их…? абсурд. А что делает банк, когда клиент на 10 дней задерживает кредит? Где Ваша, Банк, ответственность — третий день мои деньги мне не возвращены? Как это просто так заблокировали? Основание, долгов нет!!! Это или мошенничество, или кража! Кто дал право не давать человеку пользоваться ее же деньгами! Последняя операция в этом банке. Гниль и дно. Фу», - возмущается клиентка.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.