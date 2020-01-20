Государственный ПриватБанк обвинили в неправомерных действиях по отношению к клиентам
О вопиющем инциденте рассказала клиентка, которая оставила отзыв на портале Минфин.
По ее словам, она пыталась пополнить карту, но в самый неподходящий момент терминал ПриватБанка просто повис.
"Потом я кинула в автомат купюру в 500 грн, и тут я заметила, что это данные не моей карты на мониторе, а постороннего человека! Кнопку "пополнить" я не нажимала, т.е — операция не была завершенной и мною подтверждена не была в момент, когда я обратилась в службу поддержки банка, фото с монитора с указанием времени приложены в обращении. Я спросила у консультанта банка, что нужно сделать мне с этой незавершенной операцией и как зачислить эти деньги на мою карту? Консультант мне ответила, что я не должна нажимать кнопку „подтвердить“ операцию и просто дождаться истечения срока таймера, не продолжая никаких действий с терминалом, чтобы окно с реквизитами неоконченного и не подтвержденного платежа закрылось само автоматически", - рассказала она.
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Через пару дней с ней связывается ПриватБанк и сообщает, что клиентка свои деньги не получит, поскольку якобы никакого сбоя в терминале не было.
"А далее я вообще получила классный ответ... Банк все равно без моего согласия мог отправить деньги и вернуть их никак нельзя! Кроме того, точно сказать, куда делись мои 500 грн, проглоченные терминалом, они мне тоже сказать не могут... В общем, через 2 часа потерянного времени, я получила ответ :«сам дурак» и деньги, которые я никуда не отправляла, вернуть невозможно и даже нельзя узнать куда они делись, после поедания терминалом!
ПриватБанк — спасибо за бесценно бесполезную поддержку и за то, что без согласия своих клиентов можете творить с их деньгами все, что вам вздумается не отчитываясь. Думаю, после 10 лет положительного сотрудничества с вашим банком, пришло время задуматься, если не вернете деньги!", - резюмировала она в своем негативном отзыве.
Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.
Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".
Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.