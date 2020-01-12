Министерство экономики уже месяц не может предоставить народному депутату текст меморандума о табачной отрасли

Как сообщает Politeka, об этом заявил народный депутат от фракции «Слуга народа» Андрей Холодов.

«Уже месяц я прошу у Министра Тимофея Милованова дать народным депутатам нашего комитета текст знаменитого меморандума о табачную отрасль. Никак в них нет времени, наверное....К сожалению "игры" вокруг так называемого "Меморандума о взаимопонимании с табачной отраслью" продолжаются. Вчера состоялась "рабочая встреча" в Минэкономразвития», - отметил он.

На эту встречу, утверждает Холодов, не пригласили ни одного человека, который был бы заинтересован в создании конкурентного рынка.

«Только «отверженных» представителей табачных компаний, уличенных в картельном сговоре на рынке и создании монополии. Интересно, обсуждали ли: как эту монополию побыстрее одолеть? Как быстрее заплатить в бюджет 6,5 млрд гривен штрафа за картельный сговор?» - поинтересовался он.

При этом Холодов уточнил, что даже парламентарии узнавали об этой встрече из своих источников.

«А недовольство сначала якобы законопроектами было у производителей. Якобы. А как же представители торговли или украинские производители? Их обещали включить ... Видимо проблемы на рынке имеют лишь Ассоциация "Укртютюн" и участники Европейской бизнес ассоциации?» - рассказал он.

Напомним, меморандум табачных компаний с властью стал частью плана для сохранения монополии.

Также Politeka писала, что нардеп Андрей Холодов высказался о закрытии фабрики British American Tobacco: «Это какая-то уловка».

Ранее Politeka сообщала, кого могут финансировать деньгами от табачной контрабанды.