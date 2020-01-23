Внедрение пенсионной реформы в Украине может обернуться бедой, если правительство не предпримет срочные меры

Экс-заместитель главы Пенсионного фонда Виктор Колбун подчеркнул, что в обществе должен быть консенсус по поводу пенсионной реформы, но о его наличии в Украине говорить не приходится, передает «Апостроф».

По мнению Колбуна, стоит отложить вопрос поднятия пенсионного возраста, а сейчас лучше детально проработать и улучшить все нюанси действующей пенсионной системы. В частности он отметил накопительный уровень и работу негосударственных пенсионных фондов.

Эксперт отмечает, что у украинцев должно появиться доверие к пенсионной системе, а этого можно достичь лишь путем повышения ее эффективности.

"И параллельно с этими процессами можно было бы говорить о повышении пенсионного возраста, о том, как это делать, начать дискуссию по этому поводу в обществе. Без диалога с обществом даже монобольшинство не сможет народ через колено переломать. Если люди не понимают, для чего все это, они будут оказывать сопротивление, и это может привести к смене власти, потому что этот вопрос (пенсионный возраст) является одним из наиболее чувствительных, и может вывести на улицы тысячи людей", – говорит Колбун.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде появился новый законопроект о пенсионной реформе.

Автором законопроекта 2683 является глава профильного комитета Галина Третьякова от “Слуги народа”. Документ предполагает обязять всех украинцев платить дополнительный пенсионный взнос. Также согласно законопроекту, украинцы смогут получать две пенсии.

Сейчас украинцы отдают на пенсию 18,8% зарплаты. Однако собранных денег не хватает, а дефицит Пенсионного фонда уже достиг 170 млрд грн и продолжает увеличиваться. Кроме того, резко ухудшается демографическая ситуация. Чтобы справиться с этими сложностями “Слуги народа” предлагают ввести накопительную пенсию.

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