Курс валют в Украине 26 января таинственно затаится, чтобы в понедельник удивить абсолютно всех

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, за 100 долларов придется отдать 2452,12 гривен. Аналогичное количество евро обойдется вам в 2717,89 гривен.

А вот в понедельник, 27 января, картина существенно изменится: 100 долларов обойдутся вам в 2433,01 гривен (-19,11 гривен). А 100 евро будут стоить в обменниках 2684,95 гривен (-32,94 гривны).

Ранее мы писали, что эксперты прогнозируют украинской национальной валюте резкое падение в ближайшем будущем. Так, ранее мы писали о том, что политические факторы, такие как скандал с аудиозаписями переговоров премьера Алексея Гончарука, всегда имеют дестабилизирующее влияние на национальную валюту. Об этом заявил директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин. Эксперт рассказал, чего стоит ждать украинцам на фоне скандала и какие еще есть риски для гривны.

Экономист отметил, что январь вообще является месяцем слабой финансовой активности, что естественно приводит к дестабилизации валютно-финансовой ситуации в стране. Поэтому основания для падения гривны есть.

Но здесь, по словам эксперта все зависит от действий правительства.

«Если правительство и Нацбанк не соберется и не проведет мероприятий по стерилизации лишней гривны, особенно безналичной, то маятник может серьезно качнуться в сторону девальвации. Кроме того, нужно, во что бы то ни стало, стимулировать приток свободно конвертируемой валюты в страну и сократить государственные расходы путем сокращения содержания бюрократического аппарата. То есть, прежде всего, сократить оклады и привести их в соответствие с тарифной сеткой с привязкой к прожиточному минимуму», - отметил Соскин.

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