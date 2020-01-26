Курс валют в Украине на следующую неделю готовит резкое подорожание, гривна сдаст позиции

Об этом сообщил экономический эксперт Вадим Иосуб, передает «РБК-Украина».

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн», - отметил он.

Эксперт также уточнил, что в последнее время курс на межбанке и на рынке валют заметно отличается.

«Если в четверг доллар на межбанке снижался, а на наличном рынке рос, то в пятницу динамика была ровно противоположной. С одной стороны, это свидетельствует, что курс доллара нащупывает равновесный уровень вблизи текущих значений, с другой, не исключает возможность его еще некоторого роста», - подчеркнул он.

За прошлую неделю курс валют к гривне вырос на всех сегментах на 0,4-1,8%.

Как собщалось ранее, Национальный банк ввел изменения относительно обмена валют в стране.

Как сообщает пресс-служба ведомства, украинцам разрешили не расписываться в банковских квитанциях, которые выдают во время операций по обмену валют.

"Национальный банк привел нормативно-правовую базу в соответствие с Законом Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" в связи с изменениями, которые были внесены в него Законом Украины №128-IX и вступают в силу 19 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, доллар взметнется вверх уже на этой неделе: аналитик рассказал, чего ждать.

Как сообщала Politeka, доллар и евро идут в атаку, гривне придется не сладко: курс валют удивит украинцев.

Также Politeka писала, что доллар будет по 40: стало известно, когда рухнет гривна, украинцам советуют покупать валюту.