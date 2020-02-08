Стало известно, почему украинцам придется платить за коммуналку по новым расценкам

Об этом говорится в материале издания Сегодня.

Как известно, 5 февраля Кабмин одобрил постановление о повышении тарифов на воду для украинских потребителей на 20%.

Теперь в новую стоимость были включены стоимость кубометра, завышенные потери воды через дырявые сети и другие расходы. А тарифы будут отличаться друг от друга в регионах.

Наибольший рост был зафиксирован в Кропивницком, куда, по словам местных властей, доставляют воду с расстояния 120 км. Самый незначительный рост тарифов в Киеве – всего 2,17 грн/куб. м.

Эксперт Дмитрий Марунич уверяет, что рост цены зависит также и от числа потребителей: чем их больше в населенном пункте, тем в деньгах меньше повышение тарифа.

Аналитики практически единогласно утверждают, что тарифы на воду периодически повышать надо. По словам Евгения Маглеванного, в тариф входит зарплата работников водоканалов, расходы на очистку воды, чтобы ее можно было пить (стоимость реагентов), транспортировку, налоги, отчисления на текущий ремонт оборудования и амортизационные отчисления (закупка нового оборудования), прибыль. Поэтому украинцам время от времени приходится платить за услуги по новым тарифам.

По нормативам водоканалы имеют право закладывать в тарифы до 30% потерь воды при транспортировке. При этом из-за изношенности труб в некоторых регионах потери доходят до 45% – почти половина. То есть, практически каждая третья гривна уходит на оплату "потерь" при транспортировке воды.

"Якобы большие потери – это узаконенный способ взимания дополнительных денег с потребителей услуг, так как проверить, сколько кубометров воды отпущено водоканалом каждому конкретному дому и сколько из них на самом деле дошло до общедомового счетчика, невозможно. Так можно до бесконечности повышать тарифы, не вкладываясь в модернизацию сетей, ведь чем дороже кубометр воды, тем больше сумма на "потери", - уверяет эксперт Андрей Никончук.

С подобным мнением согласен и аналитик Дмитрий Марунич, который призывает заменить устаревшую методику расчета тарифов на современную, которая стимулирует поставщиков услуг экономить.

По его словам, на сегодняшний день водоканалы получают прибыль в процентах от объема оказанных услуг в деньгах, поэтому они заинтересованы регулярно повышать тарифы для простых потребителей, а не вкладывать деньги в модернизацию оборудования.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцы будут по-новому платить за газ. Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, украинцы скоро будут получать только одну общую платежку за газ, в которую внесут плату за доставку топлива и его использование.

"Две платежки - это правильный шаг, но действительно, вернее было бы, чтобы человек получал их одновременно и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ", - добавил премьер, выступая в Парламенте.

Напомним, украинцы получат новые платежки за свет: что изменилось и как не ошибиться.

Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить за газ.

Также Politeka писала, что украинцев ждет скачек тарифов на электричество.