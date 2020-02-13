Стало известно, как украинцы будут платить за газ

Об этом рассказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, передает Politeka.net.

По его словам, украинские потребители будут получать сразу по две платежки за газ на одном листе бумаги.

То есть, тарифы за топливо и его транспортировку до жилья будут считаться отдельно.

Он отметил, что сейчас Национальная комиссия ведет переговоры с поставщиками относительно двух платежек на одном листке бумаги, чтобы клиентам было удобнее их оплачивать.

Тарасюк также добавил, что вернуться к старой форме квитанции за газ украинцы все равно не смогут. Это связано с тем, что поставщик и транспортер газа – разные компании, которые предоставляют украинским потребителям отдельные услуги.

"Платежка не может быть одна. Это две разные компании. У нас уже сейчас работает газовый рынок. Да, он не совершенен, но он будет улучшаться с каждым месяцем. Мы должны понять, что транспортировку осуществляет монополия...", – подытожил глава Нацкомиссии.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцы будут по-новому платить за газ. Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, украинцы скоро будут получать только одну общую платежку за газ, в которую внесут плату за доставку топлива и его использование.

"Две платежки - это правильный шаг, но действительно, вернее было бы, чтобы человек получал их одновременно и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ", - добавил премьер, выступая в Парламенте.

Также мы рассказывали о том, что украинцам утвердили новые тарифы на воду. Согласно решению Нацкомиссии, теперь в Украине тарифы на центральное водоснабжение и водоотведение вырастут в среднем на 15-20%.

Окончательные цифры, как отметили в НКРЭКУ, будут зависеть от региона. В Нацкомиссии также оправдались за очередной рост тарифов и заявили, что их повысили якобы из-за роста зарплат в украинских городах.

Напомним, украинцы получат новые платежки за свет: что изменилось и как не ошибиться.

Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить за газ.

Также Politeka писала, что украинцев ждет скачек тарифов на электричество.