Украинцы ошарашены сервисом национализированного ПриватБанка

Очередной негативный отзыв был опубликован на тематическом портале Минфин.

По словам клиента, ему не удается изменить лимит оплаты в интернете из-за сбоя в работе самого ПриватБанка.

"Невозможно изменить лимит оплаты в интернете, через постоянные технические проблемы, то не работают терминалы, то банкоматы и т.д. Каждый клиент должен иметь доступ к собственным средствам 24/7! Это основная задача обслуживания любого банка. Но, к сожалению, это не о сегодняшнем Привате, который постоянно проигрывает конкуренцию с каждым днем и клиентом", - заявил недовольный клиент.

Однако представитель государственного ПриватБанка отбросил все обвинения клиента и заявил, что якобы никаких технических трудностей не было зафиксировано.

Более того, он предложил недовольному клиенту варианты решения его проблемы, процитировав в комментариях процедуру изменения лимита оплаты в интернете.

«Нам очень жаль, что Вы столкнулись с такой ситуацией. Мы проверили информацию, трудностей технического плана не зафиксировано. Также, нами будет проведена работа с сотрудником по вашему обращению, чтобы в дальнейшем подобная ситуация не возникала. Как мы видим, то сейчас вопрос уже не актуален. Позвольте напомнить, что банком предоставляется несколько возможностей изменения лимита, в том числе и чат-боты, которые могут помочь Вам в решении вопроса в 2 клика. Для этого достаточно обратиться в чат и выбрать меню «Увеличить лимит для оплаты в Интернете», или же в поиске написать «Интернет лимит», - говорится в ответе представителя ПриватБанка.

Также мы рассказывали, что клиенты ПриватБанка рискуют остаться без денег.

Сообщение об одном из способов, который используют преступники, чтобы украсть деньги доверчивых украинцев, появилось в Facebook.

"Если увидели забытую карту в банкомате — не доставайте ее. Дождитесь, пока он ее не "съест", либо ждите владельца — пусть он сам ее вытащит. Это недолго! Не нажимайте кнопки отмена. Вообще отойдите от банкомата ! Компания мужиков -"свидетелей" появятся, как из-под земли и на вас будут "давить": вы перед банкоматом стояли, на клавиатуру нажимали, на карте есть ваши отпечатки пальцев, и вообще, они "все видели" - с карты только что сняли деньги! А сняла их, просто перед вами пожилая женщина, которая уже тоже здесь крутится — владелица карты"? – написала украинка.

Напомним, что ПриватБанк устраивает пытки для украинцев, гремит скандал: "Невозможно...".

Как сообщала Politeka, ПриватБанк списывает деньги со счетов украинцев, причастна Россия: детали громкого скандала.

Также Politeka писала, что ПриватБанк объяснил, почему массово блокирует счета украинцев.