Появились подробности возможной льготной растаможки евроблях в Украине

Об этом пишет Знай.

Как известно, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2277 о бесплатной растаможке автомобилей на еврономерах.

Более того, комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов уже посоветовал Верховной Раде принять за основу. Но в этом вопросе существуют и подводные камни.

Далеко не все украинцы смогут бесплатно растаможить евробляху. Эта функция будет доступна только для ликвидаторов Чернобыльской катастрофы I и II категориям инвалидности. Ликвидаторам аварии на ЧАЭС хотят дать право на ввоз на таможенную территорию Украины машин, с момента выпуска которых прошло не более 7 лет.

После бесплатного растаможивания евроблях украинцы авоматически теряют право на бесплатное пользование всеми видами городского и пригородного транспорта по всей стране.

Таким транспортным средством может пользоваться как сам льготник, так и члены его семьи. А вот никому передавать права на управление таким автомобилем категорически запрещено - разве что при условии присутствия владельца.

Еще в техпаспорте транспортного средства будет делаться отметка "отчуждение запрещено в течение 5 лет". То есть, владелец сможет продать машину только после уплаты таможенных платежей, которые действовали на момент ввоза автомобиля в Украину.

Ранее в Верховной Раде рассказали, когда будет утвержден законопроект о льготной растаможке евроблях в Украине. По словам спикера Дмитрия Разумкова, в Парламенте есть четкая позиция по этому документу.

«Есть внутренне парламентская позиция по вопросу доступного растаможивания. Вопросы есть, невозможно закрывать на это глаза, откладывать, продолжать отсрочки – тоже не вариант. Я думаю, здесь должна быть консолидированная позиция как парламента, так и правительства, для того чтобы учесть позицию всех участников этого процесса», - объяснил Разумков.

По его словам, по состоянию на сегодня в залах парламента нет соответствующего законопроекта. Более того, его еще даже не включили в повестку. Причина этого – рассмотрение проекта закона о рынке земли.

Напомним, у Зеленского решили судьбу «евроблях», жизнь украинцев сильно изменится: «Возьмем по полной».

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