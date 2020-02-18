Стало известно, какие надбавки к пенсиям могут получить укранцы, если реформа состоится, и накопительные пенсии станут обязательными

Все будет зависеть от суммы зарплаты и взноса, пишет "Страна".

Согласно проекту Закона «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении» (№ 2683), который находится на рассмотрении профильного парламентского комитета, все работающие украинцы будут обязаны перечислять в счет будущих пенсий не менее 1% от зарплаты.

Отчислять можно и больше, но это уже по желанию. Таким образом, с минимальной зарплаты в 4,7 тыс. гривен нужно будет ежемесячно платить 47 гривен, а со средней (около 12,3 тыс. гривен) - 123 гривны.

Кроме того, работодателям придется платить еще по 2% от зарплаты каждого сотрудника, а если человек примет решение отчислять на пенсии больше 1%, то вырастут и платежи с работодателей - до 5%.

Размер будущей накопительной пенсии будет зависеть от нескольких факторов, в частности, суммы взносов, сроков накопления и т.д.

Так, если платить взнос с зарплаты в 4700 гривен, то за год накопится около 1700 гривен (при условии, что вы работник 1%, а работодатель - 2%), а за 10 лет -17 тыс. гривен. Получается, что если начать откладывать на пенсию в 50 лет и получать доплаты еще 20 лет на заслуженном отдыхе, та рассчитывать на заметную прибавку не приходится. Дополнительно можно будет получитьвсего 70 гривен в месяц.

Если же платить взнос со средней зарплаты (сейчас в Украине это 12,3 тыс. гривен), то за год может собраться 4,4 тыс. гривен. Если начать откладывать в 40 лет, то на момент выхода на пенсию на счете будет больше 88 тыс. гривен. Это позволит получать 366 гривен доплат в течение последующих 20 лет.

Те, кто только начинает свой трудовой путь, и станет откладывать на пенсию с 25 лет, могут к моменту выхода на заслуженный отдых насобирать на своем счете 154 тыс. (при условии отчислений со средней зарплаты в 12,3 тыс.). Тогда ежемесячная прибавка к выплатам составит 640 гривен.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

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