Суммы за газ, которые украинцы увидят в платежках за февраль, будут отличаться от январьских

Поскольку сама цена «НАК Нафтогаз» рассчитывается в зависимости от результатов торгов на бирже в Нидерландах, и ее уже назвали, то украинцы могут сами сделать предварительный расчет, пишет UBR.

По новой методике Кабинета Министров, за основу расчетов берется среднеарифметическое значение индекса TTF (Day-Ahead и Weekend) за период с 1 по 22 февраля. Расчетный период еще не закончился, но предварительно, согласно информации участников рынка, по итогам с 1 по 17 февраля, средняя цена за газ составила 3 830 грн за тысячу куб. м без НДС.

В итоге это примерно 4 600 грн с НДС на добавленную стоимость, что на 1 000 грн меньше, чем в прошлом месяце. Наценка газсбытов составляет 2,5% от цены за газ без НДС.

3 830 х 2,5% = 95,75 грн на 1 тыс. куб. м газа.

Тариф за услуги транспортировки магистральными газопроводами остался без изменений и равен 124,16 грн за 1 000 куб. м газа (без НДС).

3 830 + 95,75 + 124,16 = 4 050 грн.

К полученной сумме нужно добавить еще 20% НДС, и, в соответствии с предварительными расчетами, украинцы в своих платежках увидят цену равную примерно 4,85-4.90 грн за 1 куб. м.

Это конечно предварительные расчеты, так как в зависимости от скачков на бирже окончательная цена может измениться. Однако февральская цена газа должна быть приблизительно на 17% ниже, в сравнении с январской в 5 868 грн за 1 000 куб. м.

Как известно, украинцы начали получать по две платежки за газ с января 2020 года, отдельно – за потребленный газ и отдельно – за его распределение (доставку).

В Кабмине заявили, что после разделения платы за газ и платы за распределение газа люди смогут сами выбирать себе поставщика услуг

Напомним, украинцы получат новые платежки за свет: что изменилось и как не ошибиться.

Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить за газ.

Также Politeka писала, что украинцев ждет скачек тарифов на электричество.