Государственный ПриватБанк не возвращает деньги даже после смерти клиентов

Об этом на тематическом портале Минфин рассказала недовольная клиентка.

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Женщина отметила, что ее родной брат в марте 2019 года открыл депозит в ПриватБанке, но скончался уже в июле.

Приватбанк

Однако банк отказывает ей, единой наследнице, в возврате средств с вклада.

"Я его родная сестра единая наследница, обратилась после смерти в банк, где мне по предьявлению свидетельства о смерти заблокировали картку, по которой начислялись проценты и отправили к нотариусу. Через 7 месяцев обратилась в банк Павлограда по ул. Озёрная - главный офис ПриватБанка. Специалист банка, фамилию не знаю, они работают без бейджиков, приняла моё свидетесльство о наследстве и попросила свидетельство о смерти, потому что "его у нас нет, вы нам не предъявляли его". Так на основании чего вы заблокировали тогда карту? А когда я спросила, получу ли я проценты, ведь договор действителен до 13 марта 2020, мне ответили: "конечно, нет, обращайтесь к юристу", сложила все мои документы и сказала "пишите, куда хотите", - рассказала клиентка детали громкого скандала.

Она также потребовала от руководства национализированного ПриватБанка объяснений, как могла произойти такая ситуация.

"Вот я пишу вам, а также министру финансов О. Маркаровой и премьер-министру А. Гончаруку, который сказал "витягуйте гроші з матрасів и несіть до банку". А зачем? Чтобы вышло как у меня — с 50 тысяч высчитают проценты, и получится 40 тысяч. Смешно как-то получается. Пожалуйста,дайте ответ", - резюмировала она.

"Добрый день! Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах Вас сразу сообщат", - отреагировал на жалобу представитель ПриватБанка.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги испарились.