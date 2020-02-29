Государственный ПриватБанк планирует обновить процессинг

Как передает Politeka.net, об этом банк начал предупреждать своих клиентов в пятницу, 28 февраля.

Известно, что обновление процессинга состоится в ночь с 29 февраля на 1 марта.

Поэтому государственный ПриватБанк порекомендовал клиентам заблаговременно провести все финансовые операции и запастись наличными средствами.

"Мы стремимся улучшить качество обслуживания, поэтому с 29.02 на 01.03. 01:00 до 07:00 будем обновлять процессинг. Плановые работы проведем ночью, чтобы не причинить нашим клиентам существенных неудобств.

Советуем заблаговременно осуществить все запланированные финансовые операции. Для оплаты товаров и услуг офлайн рекомендуем иметь с собой наличные. Извиняемся за неудобства и благодарим за понимание", - говорится в сообщении, которое банк массово отправляет своим клиентам накануне запланированного обновления.

Ранее мы рассказывали о том, что ПриватБанк не возвращает деньги даже после смерти. По словам недовольной клиентки, ее родной брат в марте 2019 года открыл депозит в ПриватБанке, но скончался уже в июле.

Однако банк отказывает ей, единой наследнице, в возврате средств с вклада. Сразу после смерти ее брата ПриватБанк заблокировал карту, по которой начислялись проценты, после чего ее направили к нотариусу.

Женщина обратилась в отделение ПриватБанка со свидетельством о смерти родного брата, но банк отказал в возврате средств и процентов.

Она также потребовала от руководства национализированного ПриватБанка объяснений, как могла произойти такая ситуация.

"Вот я пишу вам, а также министру финансов О. Маркаровой и премьер-министру А. Гончаруку, который сказал "витягуйте гроші з матрасів и несіть до банку". А зачем? Чтобы вышло как у меня — с 50 тысяч высчитают проценты, и получится 40 тысяч. Смешно как-то получается. Пожалуйста, дайте ответ", - резюмировала она.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги испарились.