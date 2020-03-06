Украинцы в очередной раз ошарашены сервисом национализированного Приватбанка

Соответствующий отзыв на портале Минфин оставил недовольный клиент.

По его словам, ПриватБанк дважды провел транзакцию, из-за чего на его зарплатной карте возникла задолженность.

"Зашел в приложение приват24, смотрю у меня на балансе минус 998грн. Звоню в поддержку выяснить ситуацию, оказалось что 27.02.2020 было двойное списание с моей карты, поэтому карта ушла в минус. Лимит оплаты в интернете - 0, карту не терял, никому не давал. Самое интересное, что карта для выплат "зарплатная", не кредитка это важно. Каждый день кормят обещаниями, что второе списание вернется", - отметил клиент.

Он также добавил, что из-за ошибки Приватбанка ему придется терять собственные средства.

"Мне это надоело так как на балансе минус. Тем более скоро придет зарплата, почему я должен часть своей зарплаты отдавать за ошибки приват банка?", - резюмировал он.

"Нам жаль, что Вы столкнулись с таким неприятным инцидентом. Позвольте сообщить, что по Вашей карте было произведено двойное списание средств другим банком. Ошибочно списанные средства централизованно возвращены на счета. Вы можете проверить информацию по выписке в личном кабинете Приват24. Приносим извинения за возможные неудобства", - традиционно отреагировал представитель Приватбанка на жалобу от клиента.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.