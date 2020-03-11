Государственный ПриватБанк начал массово блокировать счета украинцев из-за непогашенных штрафов

Как передает Politeka.net, об этом в социальных сетях рассказывают клиенты банка.

Оказалось, что ПриватБанк блокирует счета тех украинцев, которым ранее выписали штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Самое интересное, что банк блокирует все средства на счету, а не нужную сумму для оплаты штрафа.

ПриватБанк предупреждает украинцев о блокировке, отправляя им соответствующее сообщение в мобильный банкинг.

При попытке узнать подробности ареста, клиентов отсылают к исполнительной службе. Узнать у операторов ни сумму штрафа, ни по какому делу был наложен арест – нельзя.

Украинцы также жалуются, что дозвониться к конкретному исполнителю невозможно – линия занята или звонок остается без ответа.

Согласно законодательству, штраф за неправильную парковку составляет 510 грн., если автомобиль не создает помехи и опасности для движения – 255 грн. Но из-за нововведений ПриватБанка украинцы полностью остаются без денег, ведь банк блокирует им доступ к своим средствам.

Ранее мы рассказывали о том, что ПриватБанк загоняет счета украинцев в минус. По словам клиентки, она сперва совершила покупку, а через пару дней банк загнал ее карту в отрицательный баланс.

Женщина также в недоумении, поскольку из-за ПриватБанка она осталась без денег и попросила помощи у других клиентов, которые могли сталкиваться с такой проблемой.

"Может обратиться в полицию?! Или как действовать в такой ситуации. Сижу без гроша. Боюсь за следующию зарплату. Умоляю помогите. К тому же у меня нет никого. Я воспитанница школы интернат. Живу на съемной квартире. Работаю ночами в супермаркете. Помогите", - резюмировала она.

В ПриватБанке открестились от обвинений и заявили, что повторная транзакция могла произойти по вине торговой площадки, а средства, списанные с ее счета, могут висеть в резерве до 11 дней.

Напомним, Приватбанк сделал важное заявление о блокировании карт: что нужно знать

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.