Государственный ПриватБанк начал массово блокировать счета украинцев из-за непогашенных штрафов
Как передает Politeka.net, об этом в социальных сетях рассказывают клиенты банка.
Оказалось, что ПриватБанк блокирует счета тех украинцев, которым ранее выписали штрафы за нарушение правил дорожного движения.
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Самое интересное, что банк блокирует все средства на счету, а не нужную сумму для оплаты штрафа.
ПриватБанк предупреждает украинцев о блокировке, отправляя им соответствующее сообщение в мобильный банкинг.
При попытке узнать подробности ареста, клиентов отсылают к исполнительной службе. Узнать у операторов ни сумму штрафа, ни по какому делу был наложен арест – нельзя.
Украинцы также жалуются, что дозвониться к конкретному исполнителю невозможно – линия занята или звонок остается без ответа.
Согласно законодательству, штраф за неправильную парковку составляет 510 грн., если автомобиль не создает помехи и опасности для движения – 255 грн. Но из-за нововведений ПриватБанка украинцы полностью остаются без денег, ведь банк блокирует им доступ к своим средствам.
Ранее мы рассказывали о том, что ПриватБанк загоняет счета украинцев в минус. По словам клиентки, она сперва совершила покупку, а через пару дней банк загнал ее карту в отрицательный баланс.
Женщина также в недоумении, поскольку из-за ПриватБанка она осталась без денег и попросила помощи у других клиентов, которые могли сталкиваться с такой проблемой.
"Может обратиться в полицию?! Или как действовать в такой ситуации. Сижу без гроша. Боюсь за следующию зарплату. Умоляю помогите. К тому же у меня нет никого. Я воспитанница школы интернат. Живу на съемной квартире. Работаю ночами в супермаркете. Помогите", - резюмировала она.
В ПриватБанке открестились от обвинений и заявили, что повторная транзакция могла произойти по вине торговой площадки, а средства, списанные с ее счета, могут висеть в резерве до 11 дней.
Напомним, Приватбанк сделал важное заявление о блокировании карт: что нужно знать
Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".
Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.