Во время карантина украинцы смогут не платить за коммуналку, не боясь отключения услуг



О том, что ждет тех, кто не будет оплачивать платежки в разгар эпидемии коронавируса, рассказал глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус. Так, выяснилось, что на время карантина поставщики коммунальных услуг не будут отключать потребителей за неуплату счетов. Об этом правительство уже договорилось с облгазами и облэнерго.

Кроме того, в этот период будут отменены штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Украинцы, у которых возникнут задолженности по платежкам, также не будут терять свои субсидии.

Украинцев также призвали избегать посещения центров обслуживания и банковских отделений, вместо этого оплачивая счета онлайн во время карантина. В первую очередь это касается тех, кто находится в зоне риска заражения коронавирусом.

«Конечно, платить за ЖКХ необходимо, но хочу обратиться к гражданам, особенно к тем, кто находится в зоне риска: если вы видите очередь в банке или центре обслуживания – воздержитесь. Будут приняты соответствующие решения, чтобы не было ухудшений для потребителей», - заявил Герус.

Ранее мы писали о том, что власти заключили соглашение с облгазами, установив новые методики для вычисления стоимости транспортировки газа. Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг исправила ошибку в своих нормативах, что позволит уменьшить суммы в платежках многих украинцев. Повезет тем, кто только заселился в новые дома или долгое время был отрезан от системы газоснабжения. Правда, новые условия имеют и негативный момент. Эксперты отмечают, что для многих украинцев тарифы, наоборот, вырастут.

Как стало известно, с учетом новой методики тариф за доставку газа будет рассчитываться исходя из заказанной годовой мощности.

Для некоторых потребителей эта формула выгодна, но некоторым придется переплачивать чуть ли не в три раза. Одни из пострадавших – домохозяйства с автономным отоплением, которые потребляют мало.

Напомним, украинцев заставят заплатить за газ в три раза больше: кому не повезет.

Как сообщала Politeka, тысячи семей проведут карантин без света в Одессе: полный список адресов.

Также Politeka писала, что тарифы на газ станут меньше, переплату вернут уже в апреле.