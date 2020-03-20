Стало известно, как украинцы будут платить за газ за март

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, в текущем месяце потребители получили две платежки за газ: за объем потребленного газа в феврале, а другая за транспортировку газа в марте.

Тариф, прописанный в первой платежке, то есть за потребленный газ, у всех одинаковый и составляет 5 гривен за кубометр потребленного газа.

Для сравнения, в прошлом месяце украинцы заплатили за потребленный в январе газ по тарифу 5,87 гривны за кубометр. Это на 15% дороже цены в мартовских платежках.

Цена во второй платежке, то есть за транспортировку, отличается в разных областях и даже районах области. В марте дешевле всего будут платить в Киеве – 0,34 гривны за кубометр. А самые дорогие расценки в части Львовской области – 2,39 гривны.

"В Киеве миллион квартир, сети довольно короткие, а потребителей много. Там, где тариф больше, сети длиннее, а потребителей меньше, поэтому нужно больше средств на их содержание. За этим должен следить НКРЭКП", - цитирует эксперта Александра Сергиенко издание Gazeta.ua.

Стоит также отметить, что за газ заплатят абсолютно все украинцы. Даже те, кто не использовал голубое топливо, будут вынуждены оплачивать одну из платежек.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцам разрешили не платить за коммуналку во время карантина. Как известно, на время карантина поставщики коммунальных услуг не будут отключать потребителей за неуплату счетов. Об этом правительство уже договорилось с облгазами и облэнерго.

Кроме того, в этот период будут отменены штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Украинцы, у которых возникнут задолженности по платежкам, также не будут терять свои субсидии.

Украинцев также призвали избегать посещения центров обслуживания и банковских отделений, вместо этого оплачивая счета онлайн во время карантина. В первую очередь это касается тех, кто находится в зоне риска заражения коронавирусом.

Напомним, украинцев заставят заплатить за газ в три раза больше: кому не повезет.

Как сообщала Politeka, тысячи семей проведут карантин без света в Одессе: полный список адресов.

Также Politeka писала, что тарифы на газ станут меньше, переплату вернут уже в апреле.