С началом нового отопительного сезона некоторые льготные категории населения могут лишиться субсидий на оплату коммуналки

Это количество может составить от 15 до 20% получателей, сообщает «Слово и дело» со ссылкой на слова директора департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталия Музыченко.

Не исключает такого развития событий и исполнительный директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк.

По его словам, без субсидий могут остаться владельцы автомобилей младше пяти лет, а также те украинцы, которые имеют квартиры от 120 «квадратов» и дома на 200 квадратных метров площади. Павлюк добавил, что такие ограничения были введены еще в прошлом году. Тогда Кабмин принял решение об увеличении размера базовой нормы платы за ЖКУ с 15% до 20%. Новая норма оплаты должна применяться с 1 мая 2020 года.

Он также пояснил, что в последнее время цена на газ падает, а это влияет на стоимость тепла. Поэтому общий объём коммунальных услуг, которые поставляются, будет меньшим.

«Для части субсидиантов еще с прошлого года фактический объём денег, которые они платили за предоставленные коммунальные услуги, вырос. Следовательно, это дает основания говорить о сокращении субсидиального бюджета в общем по стране. На данный момент, учитывая принятые ограничения для субсидиантов, падение цен на тепловую энергию и газ, есть все основания считать, что объём средств для субсидий будет сокращаться и в дальнейшем», – пояснил Павлюк.

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Специальное предложение состояло в следующем: если украинец оплачивал коммунальные услуги до 20-го числа нынешнего месяца, тогда для него предусмотрена скидка в размере 10%. Но на время ограничительных мер такое предложение распространяется на всех, кто оплатит услуги до конца текущего месяца.

Напомним, оплата коммуналки по телефону: Кабмин уточнил детали, как воспользоваться услугой.

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