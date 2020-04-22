"Вы уже и у больных крадете?": ПриватБанк списывает деньги со счетов украинцев, появилось заявление

Украинцы рассказали о том, как с карт ПриватБанка пропадают деньги, отправленные на лечение
Возмутительной историей на сайте «Минфин» поделилась клиентка государственного банка. Она рассказала о том, что ей скинули деньги на лечение мужа на кредитную карту ПриватБанка, однако воспользоваться ими она не успела.
«Банк быстренько списал минимальный платеж, хотя еще не наступил срок погашения, ну и остальные туда же заодно. Уже у больных крадете? Ну, когда-то и с вами так поступят», - возмутилась женщина.
Представители ПриватБанка ответили на ее жалобу, подчеркнув, что «банк принимает решение о размере кредитного лимита и о его предоставлении на основании математической модели, которая строится на сотнях и даже тысячах показателей».
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Представители банка также рассказали клиентке, что для того, чтобы увеличить кредитный лимит в следующий раз, нужно:
- «активно пользоваться услугами и продуктами банка, особенно карточкой Универсальной;
- можете предоставить документы, подтверждающие доходы.
Отдельно хотим обратить Ваше внимание на то, что, действительно, сумма минимального платежа была внесена, однако в случае, когда на карточке задолженность - все поступления перечисляются на ее погашение», - говорится в сообщении.
Напомним, ПриватБанк взялся за счета украинцев, остаются лишь долги.
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