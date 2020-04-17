ПриватБанк не отменил подозрительную транзакцию несмотря на слова оператора

Об этом говорится в новом негативном отзыве, который был опубликован на тематическом портале Минфин.

Стоит отметить, что украинцы, которые обслуживаются в ПриватБанке, все чаще становятся жертвами аферистов.

Приватбанк

По словам клиентки, она хотела приобрести планшет через интернет, но вовремя поняла, что это мошенники.

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Она обратилась на горячую линию ПриватБанка и попросила сотрудника заблокировать этот платеж. Ее заявление приняли, но через пару дней 12 тысяч были списаны со счета.

"Я сразу же обратилась в банк, который я умоляла заблокировать транзакцию, и мне ответили что увы платёж подтверждён… почему? У меня возникает вопрос - где безопасность клиента? Сформировано куча заявлений, обращения в полицию и т д, банк даже принял заявление на оспаривание транзакции и спустя 120 дней мне уважаемый Приватбанк сообщает, что я могу забыть о своих деньгах. Сразу же появляется мысль о том, что банк в сговоре с мошенниками, если же нет то докажите обратное. Надеюсь вам важна ваша репутация!", - недоумевает клиентка от действий банка.

"Нам очень жаль, что Вы столкнулись с такой ситуацией. ПриватБанк всегда гарантирует сохранность Ваших средств, но и Вы должны заботиться о безопасности своих денег. В случае, когда при осуществлении платежа вводится 3d secure код - операция считается подтвержденной клиентом и средства списываются на счет получателя. В данной ситуации, с нашей стороны были приняты все необходимые меры, чтобы решить вопрос в Вашу пользу. Однако процедура оспаривания транзакций происходит согласно правилам международных платежных систем. Рекомендуем Вам обратиться в правоохранительные органы для дальнейшего урегулирования Вашего вопроса", - отбросил все обвинения сотрудник банка.

Напомним, списание средств и массовая блокировка карт: ПриватБанк обратился к украинцам с новым заявлением.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк насчитывает "левые" проценты, указ президента не помеха.

Также Politeka писала, что ПриватБанк срочно обратился к украинцам: "Даем каждому по 800 гривен".