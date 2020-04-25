Карантин ослабят, срочное заявление Шмыгаля: когда украинцы пойдут на работу и запустят транспорт

Украинские чиновники озвучили главные требования, выполнение откроет возможность к смягчению карантина.

Об этом заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

«Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания. Правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность», - говорится в сообщении.

Так, первый шаг называется «Контроль над распространением, доступность медицинских ресурсов».

Второй шаг называется «Уменьшение случаев. Разгрузка медицинской системы». Разрешается бытовое обслуживание населения, возобновления учебы выпускных классов и подготовка к проведению ЗНО.

Третий шаг – «Высвобождение медицинской системы от больных».

Четвертый этап носит название «Полный контроль над очагами». Восстанавливается работа всего метрополитена и наземного транспорта, ТРЦ, спортивных залов и фитнес-центров, заведений общественного питания.

Последний шаг называется «Прекращение внутренней передачи вируса». Он предусматривает отмену других ограничений кроме тех, которые установлены местной властью.

Тройное землетрясение атаковало Украину, какие области оказались под ударом: "Сильнее всего пострадали..."

Украинцы ощутили на себе подземные толчки, эпицентр которых был на территории соседней Румынии.

Известно, что первый толчок был зафиксирован сегодня ночью, 25 апреля, около 01:00.

Сообщается, что толчки были зафиксированы в 1.04 по времени UTC (совпадает с киевским) в уезде Вранча. Очаг стихии залегал на глубине 23 километра.

Информации о жертвах в результате землетрясений пока не поступало. Подземные толчки ощутили на себе и жители Одесской области.

По информации местных СМИ, сильнее всего пострадали жители, которые проживают на юге региона, в Буджаке. В Одессе подземные толчки заметили в основном жители многоэтажных зданий.

Также есть информация, что в уезде Вранча специалисты зафиксировали сразу три толчка с магнитудой 4,72; 4,9 и 5,3.

Доллар и евро готовят прорыв, предупреждение от НБУ: что будет с курсом валют

Курс валют в Украине 25 апреля резко изменится, доллар и евро резко не оставят гривне ни одного шанса.

Об этом говорится в свежем курсе валют от Национального банка.

Прогноз регулятора гласит, что сегодня сто долларов можно будет купить за 2714,41 гривну, хотя днем ранее валюта стоила 2701,37 грн (+13,07).

Еще хуже ситуация будет обстоять с курсом евро, который поднимется до 2933,06 гривен. В предыдущий банковский день он торговался по 2913,83 грн (+19,23).

Кроме того, в Национальном банке уточнили, что к средине дня пятницы, 24 апреля, доллар перешагнул отметку в 2714,86 грн за сто купюр.

Сразу штраф: украинских водителей ждет новый удар, Рада приняла радикальное решение

В Украине отменили штрафные баллы за нарушения правил дорожного движения.

На внеочередном заседании парламента в пятницу, 24 апреля, 302 нардепа проголосовали за принятие в целом законопроекта №2809.

Закон предусматривает внесение соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Документ призван устранить ситуацию, кторая возникла из-за предудыщих норм законодательства.

Отмечалось, что, согласно статье 27 КУоАП, штрафные баллы предшествуют применению административного взыскания в виде штрафа. Однако в результате возникла такая ситуация, что нарушители не несут ответственности за неоднократные нарушения, растет чувство безнаказанности, а вместе с ним и количество нарушений.

Напомним, украинец сэкономил на маске и крепко за это поплатился.

Еще Рoliteka сообщала, как водители расплачиваются за нарушения, кадры происходящего.