Карантин ослабят, срочное заявление Шмыгаля: когда украинцы пойдут на работу и запустят транспорт
Украинские чиновники озвучили главные требования, выполнение откроет возможность к смягчению карантина.
Об этом заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль.
«Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания. Правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность», - говорится в сообщении.
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Карантин ослабят, срочное заявление Шмыгаля: когда украинцы пойдут на работу и запустят транспорт
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Так, первый шаг называется «Контроль над распространением, доступность медицинских ресурсов».
Второй шаг называется «Уменьшение случаев. Разгрузка медицинской системы». Разрешается бытовое обслуживание населения, возобновления учебы выпускных классов и подготовка к проведению ЗНО.
Третий шаг – «Высвобождение медицинской системы от больных».
Четвертый этап носит название «Полный контроль над очагами». Восстанавливается работа всего метрополитена и наземного транспорта, ТРЦ, спортивных залов и фитнес-центров, заведений общественного питания.
Последний шаг называется «Прекращение внутренней передачи вируса». Он предусматривает отмену других ограничений кроме тех, которые установлены местной властью.
Тройное землетрясение атаковало Украину, какие области оказались под ударом: "Сильнее всего пострадали..."
Украинцы ощутили на себе подземные толчки, эпицентр которых был на территории соседней Румынии.
Известно, что первый толчок был зафиксирован сегодня ночью, 25 апреля, около 01:00.
Сообщается, что толчки были зафиксированы в 1.04 по времени UTC (совпадает с киевским) в уезде Вранча. Очаг стихии залегал на глубине 23 километра.
Информации о жертвах в результате землетрясений пока не поступало. Подземные толчки ощутили на себе и жители Одесской области.
По информации местных СМИ, сильнее всего пострадали жители, которые проживают на юге региона, в Буджаке. В Одессе подземные толчки заметили в основном жители многоэтажных зданий.
Также есть информация, что в уезде Вранча специалисты зафиксировали сразу три толчка с магнитудой 4,72; 4,9 и 5,3.
Доллар и евро готовят прорыв, предупреждение от НБУ: что будет с курсом валют
Курс валют в Украине 25 апреля резко изменится, доллар и евро резко не оставят гривне ни одного шанса.
Об этом говорится в свежем курсе валют от Национального банка.
Прогноз регулятора гласит, что сегодня сто долларов можно будет купить за 2714,41 гривну, хотя днем ранее валюта стоила 2701,37 грн (+13,07).
Еще хуже ситуация будет обстоять с курсом евро, который поднимется до 2933,06 гривен. В предыдущий банковский день он торговался по 2913,83 грн (+19,23).
Кроме того, в Национальном банке уточнили, что к средине дня пятницы, 24 апреля, доллар перешагнул отметку в 2714,86 грн за сто купюр.
Сразу штраф: украинских водителей ждет новый удар, Рада приняла радикальное решение
В Украине отменили штрафные баллы за нарушения правил дорожного движения.
На внеочередном заседании парламента в пятницу, 24 апреля, 302 нардепа проголосовали за принятие в целом законопроекта №2809.
Закон предусматривает внесение соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.
Документ призван устранить ситуацию, кторая возникла из-за предудыщих норм законодательства.
Отмечалось, что, согласно статье 27 КУоАП, штрафные баллы предшествуют применению административного взыскания в виде штрафа. Однако в результате возникла такая ситуация, что нарушители не несут ответственности за неоднократные нарушения, растет чувство безнаказанности, а вместе с ним и количество нарушений.
Напомним, украинец сэкономил на маске и крепко за это поплатился.
Еще Рoliteka сообщала, как водители расплачиваются за нарушения, кадры происходящего.