Карантин ослабят, срочное заявление Шмыгаля: когда украинцы пойдут на работу и запустят транспорт

Украинские чиновники озвучили главные требования, выполнение откроет возможность к смягчению карантина.

Об этом заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

«Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания. Правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность», - говорится в сообщении.

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Карантин ослабят, срочное заявление Шмыгаля: когда украинцы пойдут на работу и запустят транспорт

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Так, первый шаг называется «Контроль над распространением, доступность медицинских ресурсов». 

Второй шаг называется «Уменьшение случаев. Разгрузка медицинской системы». Разрешается бытовое обслуживание населения, возобновления учебы выпускных классов и подготовка к проведению ЗНО.

Третий шаг – «Высвобождение медицинской системы от больных».

Четвертый этап носит название «Полный контроль над очагами». Восстанавливается работа всего метрополитена и наземного транспорта, ТРЦ, спортивных залов и фитнес-центров, заведений общественного питания.

Последний шаг называется «Прекращение внутренней передачи вируса». Он предусматривает отмену других ограничений кроме тех, которые установлены местной властью.

землетрясение

Тройное землетрясение атаковало Украину, какие области оказались под ударом: "Сильнее всего пострадали..."

Украинцы ощутили на себе подземные толчки, эпицентр которых был на территории соседней Румынии.

Известно, что первый толчок был зафиксирован сегодня ночью, 25 апреля, около 01:00.

Сообщается, что толчки были зафиксированы в 1.04 по времени UTC (совпадает с киевским) в уезде Вранча. Очаг стихии залегал на глубине 23 километра.

Информации о жертвах в результате землетрясений пока не поступало. Подземные толчки ощутили на себе и жители Одесской области.

По информации местных СМИ, сильнее всего пострадали жители, которые проживают на юге региона, в Буджаке. В Одессе подземные толчки заметили в основном жители многоэтажных зданий.

Также есть информация, что в уезде Вранча специалисты зафиксировали сразу три толчка с магнитудой 4,72; 4,9 и 5,3.

курс доллара

Доллар и евро готовят прорыв, предупреждение от НБУ: что будет с курсом валют

Курс валют в Украине 25 апреля резко изменится, доллар и евро резко не оставят гривне ни одного шанса.

Об этом говорится в свежем курсе валют от Национального банка.

Прогноз регулятора гласит, что сегодня сто долларов можно будет купить за 2714,41 гривну, хотя днем ранее валюта стоила 2701,37 грн (+13,07).

Еще хуже ситуация будет обстоять с курсом евро, который поднимется до 2933,06 гривен. В предыдущий банковский день он торговался по 2913,83 грн (+19,23).

Кроме того, в Национальном банке уточнили, что к средине дня пятницы, 24 апреля, доллар перешагнул отметку в 2714,86 грн за сто купюр.

штрафы в Украине

Сразу штраф: украинских водителей ждет новый удар, Рада приняла радикальное решение

В Украине отменили штрафные баллы за нарушения правил дорожного движения.

На внеочередном заседании парламента в пятницу, 24 апреля, 302 нардепа проголосовали за принятие в целом законопроекта №2809.

Закон предусматривает внесение соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Документ призван устранить ситуацию, кторая возникла из-за предудыщих норм законодательства.

Отмечалось, что, согласно статье 27 КУоАП, штрафные баллы предшествуют применению административного взыскания в виде штрафа. Однако в результате возникла такая ситуация, что нарушители не несут ответственности за неоднократные нарушения, растет чувство безнаказанности, а вместе с ним и количество нарушений.

Напомним, украинец сэкономил на маске и крепко за это поплатился.

Еще Рoliteka сообщала, как водители расплачиваются за нарушения, кадры происходящего.